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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска за семь минут выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Ленинскому району Донецка, совхозу Широкий и прудам Кирша, заявило представительство... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:19
2022-06-03T19:19
2022-06-03T19:19
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Ленинскому району Донецка, совхозу Широкий и прудам Кирша, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проводились в 18.19 (время совпадает с мск) и 18.26 из населенного пункта Новомихайловка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк из "Града"