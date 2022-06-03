https://ria.ru/20220603/donbass-1792872114.html

Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс

Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс - РИА Новости, 03.06.2022

Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс

Создание макрорегиона Донбасс могло бы способствовать развитию взаимодействия между ЛНР, ДНР и регионами России, рассказал губернатор Ростовской области Василий РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:13

2022-06-03T13:13

2022-06-03T13:13

россия

донецкая область

донбасс

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Создание макрорегиона Донбасс могло бы способствовать развитию взаимодействия между ЛНР, ДНР и регионами России, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на открытии первого образовательного форума вузов России и Донбасса в Ростове-на-Дону.Он напомнил, что в 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в который вошли Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. Позже еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность."Сейчас мы рассматриваем вопрос о возвращении, но уже не еврорегиона, а макрорегиона, который может способствовать сотрудничеству в самых разных направлениях", - сказал Голубев.Он добавил, что речь идет о взаимодействии в самых различных областях, включая сотрудничество малого и среднего предпринимательства, социально-экономическое взаимодействие.

https://ria.ru/20220603/deti-1792844247.html

россия

донецкая область

донбасс

ростовская область

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая область, донбасс, ростовская область, василий голубев