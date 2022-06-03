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Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс - РИА Новости, 03.06.2022
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Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс
Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс - РИА Новости, 03.06.2022
Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс
Создание макрорегиона Донбасс могло бы способствовать развитию взаимодействия между ЛНР, ДНР и регионами России, рассказал губернатор Ростовской области Василий РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:13
2022-06-03T13:13
россия
донецкая область
донбасс
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Создание макрорегиона Донбасс могло бы способствовать развитию взаимодействия между ЛНР, ДНР и регионами России, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на открытии первого образовательного форума вузов России и Донбасса в Ростове-на-Дону.Он напомнил, что в 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в который вошли Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. Позже еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность."Сейчас мы рассматриваем вопрос о возвращении, но уже не еврорегиона, а макрорегиона, который может способствовать сотрудничеству в самых разных направлениях", - сказал Голубев.Он добавил, что речь идет о взаимодействии в самых различных областях, включая сотрудничество малого и среднего предпринимательства, социально-экономическое взаимодействие.
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россия, донецкая область, донбасс, ростовская область, василий голубев
13:13 03.06.2022
 
Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс

Ростовский губернатор Голубев предложил создать макрорегион Донбасс

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Создание макрорегиона Донбасс могло бы способствовать развитию взаимодействия между ЛНР, ДНР и регионами России, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на открытии первого образовательного форума вузов России и Донбасса в Ростове-на-Дону.
Он напомнил, что в 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в который вошли Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. Позже еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность.
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"Сейчас мы рассматриваем вопрос о возвращении, но уже не еврорегиона, а макрорегиона, который может способствовать сотрудничеству в самых разных направлениях", - сказал Голубев.
Он добавил, что речь идет о взаимодействии в самых различных областях, включая сотрудничество малого и среднего предпринимательства, социально-экономическое взаимодействие.
 
РоссияДонецкая областьДонбассРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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