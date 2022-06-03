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Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров и восемь РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:39

2022-06-03T10:39

2022-06-03T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает в мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (пос. Комарова): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 10:05 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол