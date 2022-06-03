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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ поврежден водоузел

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ поврежден водоузел - РИА Новости, 03.06.2022

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ поврежден водоузел

Резервуар Петровского водоузла в Донецке поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:48

2022-06-03T09:48

2022-06-03T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Резервуар Петровского водоузла в Донецке поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Поступила информация о повреждениях резервуара Петровского водоузла в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Петровского района Донецка по адресу: ул. Магдебургская, 1 "е", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина