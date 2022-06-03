https://ria.ru/20220603/dolg-1792766924.html

Эксперт рассказал, что будет, если Китай продаст весь долг США

Эксперт рассказал, что будет, если Китай продаст весь долг США - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперт рассказал, что будет, если Китай продаст весь долг США

Торговые трения между США и Китаем не прекращались, более того, Штаты наращивают число ограничений и эта тенденция будет углубляться. Дойдет ли ситуация до... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T02:17

2022-06-03T02:17

2022-06-03T09:27

экономика

китай

сша

тайвань

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Торговые трения между США и Китаем не прекращались, более того, Штаты наращивают число ограничений и эта тенденция будет углубляться. Дойдет ли ситуация до крайности и что будет, если Китай пойдет ва-банк и полностью распродаст гособлигации США стоимостью свыше триллиона долларов, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов.По мнению эксперта, на данный момент такой исход маловероятен, американская валюта остается основной для контрактов и инвесторов во всем мире. В связи с этим в обозримой перспективе КНР, вероятно, не выйдет из долларовых активов.Эксперт полагает, что возобновление трений между США и Китаем произошло из-за ситуации вокруг Тайваня. Если США продолжат провокационные шаги на этом направлении, Китай будет вынужден дать более существенный ответ. Но даже если продажа долга случится, серьезных последствий не будет.

https://ria.ru/20220531/podderzhka-1792033312.html

китай

сша

тайвань

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, китай, сша, тайвань