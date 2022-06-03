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Эксперт рассказал, что будет, если Китай продаст весь долг США - РИА Новости, 03.06.2022
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Эксперт рассказал, что будет, если Китай продаст весь долг США
Эксперт рассказал, что будет, если Китай продаст весь долг США - РИА Новости, 03.06.2022
Эксперт рассказал, что будет, если Китай продаст весь долг США
Торговые трения между США и Китаем не прекращались, более того, Штаты наращивают число ограничений и эта тенденция будет углубляться. Дойдет ли ситуация до... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T02:17
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экономика
китай
сша
тайвань
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Торговые трения между США и Китаем не прекращались, более того, Штаты наращивают число ограничений и эта тенденция будет углубляться. Дойдет ли ситуация до крайности и что будет, если Китай пойдет ва-банк и полностью распродаст гособлигации США стоимостью свыше триллиона долларов, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов.По мнению эксперта, на данный момент такой исход маловероятен, американская валюта остается основной для контрактов и инвесторов во всем мире. В связи с этим в обозримой перспективе КНР, вероятно, не выйдет из долларовых активов.Эксперт полагает, что возобновление трений между США и Китаем произошло из-за ситуации вокруг Тайваня. Если США продолжат провокационные шаги на этом направлении, Китай будет вынужден дать более существенный ответ. Но даже если продажа долга случится, серьезных последствий не будет.
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экономика, китай, сша, тайвань
02:17 03.06.2022 (обновлено: 09:27 03.06.2022)
 
Эксперт рассказал, что будет, если Китай продаст весь долг США

Экономист Шибанов: серьезных последствий от продажи Китаем всего долга США не будет

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Торговые трения между США и Китаем не прекращались, более того, Штаты наращивают число ограничений и эта тенденция будет углубляться. Дойдет ли ситуация до крайности и что будет, если Китай пойдет ва-банк и полностью распродаст гособлигации США стоимостью свыше триллиона долларов, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов.
По мнению эксперта, на данный момент такой исход маловероятен, американская валюта остается основной для контрактов и инвесторов во всем мире. В связи с этим в обозримой перспективе КНР, вероятно, не выйдет из долларовых активов.

"США и Китай вряд ли бы хотели идти на крайние меры, то есть на широкие санкции со стороны США или ответные действия Китая. Торговые трения продолжаются уже долгие годы, поэтому новые детали только усложняют ситуацию, но не делают ее полностью критической", — выразил мнение Шибанов.

Эксперт полагает, что возобновление трений между США и Китаем произошло из-за ситуации вокруг Тайваня. Если США продолжат провокационные шаги на этом направлении, Китай будет вынужден дать более существенный ответ. Но даже если продажа долга случится, серьезных последствий не будет.
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