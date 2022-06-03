https://ria.ru/20220603/dnr-1792990753.html
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града"
Украинские войска в пятницу 16.54 мск снова обстреляли Калининский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:31
2022-06-03T17:31
2022-06-03T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705133_0:50:2967:1719_1920x0_80_0_0_89bd009223c0722592c8451a5270677d.jpg
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу 16.54 мск снова обстреляли Калининский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 16.28 мск выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.54 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства ДНР в СЦКК, это уже одиннадцатый обстрел Донецка за сутки.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html
донецк (днр)
калининский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a585e6a3dcee108e231dc9d816bd0bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), калининский район, донецкая народная республика, сцкк
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО "Град"