https://ria.ru/20220603/dnr-1792990753.html

Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града"

Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града"

Украинские войска в пятницу 16.54 мск снова обстреляли Калининский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:31

2022-06-03T17:31

2022-06-03T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу 16.54 мск снова обстреляли Калининский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 16.28 мск выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.54 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства ДНР в СЦКК, это уже одиннадцатый обстрел Донецка за сутки.

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html

донецк (днр)

калининский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), калининский район, донецкая народная республика, сцкк