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Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/dnr-1792990753.html
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града"
Украинские войска в пятницу 16.54 мск снова обстреляли Калининский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:31
2022-06-03T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу 16.54 мск снова обстреляли Калининский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 16.28 мск выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.54 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства ДНР в СЦКК, это уже одиннадцатый обстрел Донецка за сутки.
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донецк (днр)
калининский район
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в мире, донецк (днр), калининский район, донецкая народная республика, сцкк
17:31 03.06.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина убирает осколки на лестнице в подъезде жилого дома после обстрела ВСУ
Женщина убирает осколки на лестнице в подъезде жилого дома после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина убирает осколки на лестнице в подъезде жилого дома после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу 16.54 мск снова обстреляли Калининский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 16.28 мск выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.54 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным представительства ДНР в СЦКК, это уже одиннадцатый обстрел Донецка за сутки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Калининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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