https://ria.ru/20220603/dnr-1792816314.html

Украинские войска за 107 дней эскалации обстреляли ДНР более трех тысяч раз

Украинские войска за 107 дней эскалации обстреляли ДНР более трех тысяч раз - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска за 107 дней эскалации обстреляли ДНР более трех тысяч раз

Украинские войска за 107 дней эскалации обстреляли Донецкую Народную Республику 3714 раз, применили 33384 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:56

2022-06-03T10:56

2022-06-03T10:56

в мире

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска за 107 дней эскалации обстреляли Донецкую Народную Республику 3714 раз, применили 33384 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 107 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3714 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3407. Всего противником выпущено 33384 боеприпаса различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 39 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 5591 ракета РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Как отмечается, в ДНР за 107 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, в том числе семь детей, ранения различной степени тяжести получили 658 мирных жителей, включая 53 ребенка.

https://ria.ru/20220601/postradavshie-1792491769.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины