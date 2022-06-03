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Издание "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/diskreditatsiya-1792867083.html
Издание "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию ВС России
Издание "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 03.06.2022
Издание "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию ВС России
Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 150 тысяч рублей издание "Вечерние ведомости" по административному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:04
2022-06-03T13:05
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 150 тысяч рублей издание "Вечерние ведомости" по административному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил журналистам адвокат Георгий Краснов.По словам защитника, причиной разбирательства стала публикация в Telegram-канале издания новости о задержании художника за расклейку стикеров на улицах города, в том числе содержащих букву Z, направленных против спецоперации РФ на Украине. Издателя СМИ – юридическое лицо ООО "ТехноТорг" – обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП)."Суд принял компромиссное решение. Он назначил штраф не 300 тысяч, не 500, а ниже низшего – 150 тысяч рублей", - сказал Краснов.Адвокат отметил, что решение суда будет обжаловано.Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220526/shtraf-1790791017.html
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происшествия, украина, россия, ситуация в днр и лнр
13:04 03.06.2022 (обновлено: 13:05 03.06.2022)
 
Издание "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию ВС России

Издание "Вечерние ведомости" оштрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Руслан КривобокМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 150 тысяч рублей издание "Вечерние ведомости" по административному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил журналистам адвокат Георгий Краснов.
По словам защитника, причиной разбирательства стала публикация в Telegram-канале издания новости о задержании художника за расклейку стикеров на улицах города, в том числе содержащих букву Z, направленных против спецоперации РФ на Украине. Издателя СМИ – юридическое лицо ООО "ТехноТорг" – обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП).
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"Суд принял компромиссное решение. Он назначил штраф не 300 тысяч, не 500, а ниже низшего – 150 тысяч рублей", - сказал Краснов.
Адвокат отметил, что решение суда будет обжаловано.
Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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