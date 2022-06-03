https://ria.ru/20220603/dezhurstvo-1792869078.html

Порядка 290 единиц городской техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы

Порядка 290 единиц городской техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы - РИА Новости, 03.06.2022

Порядка 290 единиц городской техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы

Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за ливня и грозы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:06

2022-06-03T13:06

2022-06-03T13:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

гормост

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за ливня и грозы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в течение всего дня",-говорится в сообщении.В нем отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Кроме того, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых строений, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Также уточняется, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.В сообщении добавляется, что о скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". Если вода скопилась на дорогах и во дворах, можно сообщить в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост"."Непогода сопровождается грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду. Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220531/mosvodostok-1791950602.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, мосводосток, гормост, москва