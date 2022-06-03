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Ежегодно в подмосковные детсады идут 20 тысяч детей - РИА Новости, 03.06.2022
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Ежегодно в подмосковные детсады идут 20 тысяч детей
Ежегодно в подмосковные детсады идут 20 тысяч детей - РИА Новости, 03.06.2022
Ежегодно в подмосковные детсады идут 20 тысяч детей
Ежегодно в Подмосковье в дошкольные учреждения поступают 20 тысяч детей, а в школы идут более 40 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:49
2022-06-03T14:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ежегодно в Подмосковье в дошкольные учреждения поступают 20 тысяч детей, а в школы идут более 40 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева."В Подмосковье ежегодно прибавляется более 40 тысяч школьников и 20 тысяч дошколят. Чтобы обеспечивать всех местами, строят большое количество образовательных учреждений. Ключевое – методика преподавания", - сказано в сообщении.Система образования также цифровизована, чтобы видеть каждого ученика и работу учителя, добавили в пресс-службе с ссылкой на главу области Андрея Воробьёва."Это делается для того, чтобы 978 тысяч школьников, которые учатся нашем регионе, хорошо сдавали ЕГЭ, ОГЭ, могли смело поступать в лучшие вузы. Мы также создаем флагманские школы. У нас они есть в каждом из 60 муниципалитетов. У таких школ принцип "открытых дверей", там происходит обмен практиками. Считаем это важной работой в образовании, чтобы мы из года в год росли по повышению ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадникам", - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
14:49 03.06.2022
 

Ежегодно в подмосковные детсады идут 20 тысяч детей

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкДети в детском саду. Архивное фото
Дети в детском саду. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Дети в детском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ежегодно в Подмосковье в дошкольные учреждения поступают 20 тысяч детей, а в школы идут более 40 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.
Подмосковье ежегодно прибавляется более 40 тысяч школьников и 20 тысяч дошколят. Чтобы обеспечивать всех местами, строят большое количество образовательных учреждений. Ключевое – методика преподавания", - сказано в сообщении.
Система образования также цифровизована, чтобы видеть каждого ученика и работу учителя, добавили в пресс-службе с ссылкой на главу области Андрея Воробьёва.
"Это делается для того, чтобы 978 тысяч школьников, которые учатся нашем регионе, хорошо сдавали ЕГЭ, ОГЭ, могли смело поступать в лучшие вузы. Мы также создаем флагманские школы. У нас они есть в каждом из 60 муниципалитетов. У таких школ принцип "открытых дверей", там происходит обмен практиками. Считаем это важной работой в образовании, чтобы мы из года в год росли по повышению ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадникам", - добавил губернатор.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбщество
 
 
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