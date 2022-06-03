https://ria.ru/20220603/deti-1792844247.html
В Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса
В Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса - РИА Новости, 03.06.2022
В Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса
Почти 3 тысячи детей из Донбасса на сегодняшний день учатся в школах и колледжах Ростовской области, 409 посещают детсады, говорится в справочном материале... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:09
2022-06-03T12:09
2022-06-03T12:32
россия
ростовская область
донбасс
общество
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Почти 3 тысячи детей из Донбасса на сегодняшний день учатся в школах и колледжах Ростовской области, 409 посещают детсады, говорится в справочном материале правительства региона.В пятницу в Ростове-на-Дону пройдет первый образовательный форум вузов России и Донбасса."Сегодня почти 3 тысячи детей из Донбасса учатся в школах и колледжах области, 409 - посещают детсады", - говорится в сообщении.Отмечается, что вузы помогают ребятам из ДНР, ЛНР при поступлении, в том числе по квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства.Представители науки и образования Ростовской области участвуют в оказании гуманитарной помощи. С 22 февраля действует региональный штаб по приему, распределению и отправке гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР. Ежедневно на смену заступают 300 волонтеров.
https://ria.ru/20220601/deti-1792384666.html
россия
ростовская область
донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
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россия, ростовская область, донбасс, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:09 03.06.2022 (обновлено: 12:32 03.06.2022)
В Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса
В школах и колледжах Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса