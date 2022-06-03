https://ria.ru/20220603/deti-1792844247.html

В Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса

В Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса - РИА Новости, 03.06.2022

В Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса

Почти 3 тысячи детей из Донбасса на сегодняшний день учатся в школах и колледжах Ростовской области, 409 посещают детсады, говорится в справочном материале... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:09

2022-06-03T12:09

2022-06-03T12:32

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донбасс

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Почти 3 тысячи детей из Донбасса на сегодняшний день учатся в школах и колледжах Ростовской области, 409 посещают детсады, говорится в справочном материале правительства региона.В пятницу в Ростове-на-Дону пройдет первый образовательный форум вузов России и Донбасса."Сегодня почти 3 тысячи детей из Донбасса учатся в школах и колледжах области, 409 - посещают детсады", - говорится в сообщении.Отмечается, что вузы помогают ребятам из ДНР, ЛНР при поступлении, в том числе по квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства.Представители науки и образования Ростовской области участвуют в оказании гуманитарной помощи. С 22 февраля действует региональный штаб по приему, распределению и отправке гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР. Ежедневно на смену заступают 300 волонтеров.

https://ria.ru/20220601/deti-1792384666.html

россия

ростовская область

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростовская область, донбасс, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика