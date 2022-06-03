Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/delo-1792852966.html
СК возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима
СК возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 03.06.2022
СК возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима
Следственный комитет РФ за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:29
2022-06-03T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донбасс
александр бастрыкин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек, сообщили в пресс-службе ведомства."Так, число возбужденных с 2014 года уголовных дел превысило 1030, среди фигурантов более 350 лиц, в том числе представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических формирований, представители силовых структур и наемники", - говорится в сообщении.Дополняется, что эта информация была получена в ходе оперативного совещания, которое провел глава СК Александр Бастрыкин в Мариуполе. По его мнению, "действия представителей украинских нацбатальонов порой превосходят в жестокости солдат вермахта в годы Великой Отечественной войны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/mariupol-1792843878.html
https://ria.ru/20220529/sledstvie-1791582326.html
россия
украина
донбасс
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, александр бастрыкин, владимир путин, мариуполь
12:29 03.06.2022
 
СК возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима

СК за восемь лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Так, число возбужденных с 2014 года уголовных дел превысило 1030, среди фигурантов более 350 лиц, в том числе представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических формирований, представители силовых структур и наемники", - говорится в сообщении.
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
12:07Специальная военная операция на Украине
Около 20 процентов жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению
Дополняется, что эта информация была получена в ходе оперативного совещания, которое провел глава СК Александр Бастрыкин в Мариуполе. По его мнению, "действия представителей украинских нацбатальонов порой превосходят в жестокости солдат вермахта в годы Великой Отечественной войны".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 18:17
Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаДонбассАлександр БастрыкинВладимир ПутинМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала