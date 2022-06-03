СК возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима
СК за восемь лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Так, число возбужденных с 2014 года уголовных дел превысило 1030, среди фигурантов более 350 лиц, в том числе представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических формирований, представители силовых структур и наемники", - говорится в сообщении.
Дополняется, что эта информация была получена в ходе оперативного совещания, которое провел глава СК Александр Бастрыкин в Мариуполе. По его мнению, "действия представителей украинских нацбатальонов порой превосходят в жестокости солдат вермахта в годы Великой Отечественной войны".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.