https://ria.ru/20220603/delo-1792852966.html

СК возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима

СК возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 03.06.2022

СК возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима

Следственный комитет РФ за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:29

2022-06-03T12:29

2022-06-03T12:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

донбасс

александр бастрыкин

владимир путин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек, сообщили в пресс-службе ведомства."Так, число возбужденных с 2014 года уголовных дел превысило 1030, среди фигурантов более 350 лиц, в том числе представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических формирований, представители силовых структур и наемники", - говорится в сообщении.Дополняется, что эта информация была получена в ходе оперативного совещания, которое провел глава СК Александр Бастрыкин в Мариуполе. По его мнению, "действия представителей украинских нацбатальонов порой превосходят в жестокости солдат вермахта в годы Великой Отечественной войны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/mariupol-1792843878.html

https://ria.ru/20220529/sledstvie-1791582326.html

россия

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донбасс

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, александр бастрыкин, владимир путин, мариуполь