https://ria.ru/20220603/braziliya-1792766696.html
Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127
Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127 - РИА Новости, 03.06.2022
Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127
Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127, сообщило ведомство гражданской обороны. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T01:12
2022-06-03T01:12
2022-06-03T01:12
в мире
бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июн - РИА Новости. Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127, сообщило ведомство гражданской обороны.Ранее сообщалось о 120 погибших.Согласно заявлению, новые тела были обнаружены в окрестностях города Ресифе – административного центра штата.Пропавшей без вести остается одна женщина, предположительно, погибшая в результате оползня в муниципалитете Камаржиби. Поиски ее тела с помощью служебных собак продолжаются.Покинуть свои дома в результате стихии были вынуждены более 9,3 тысячи местных жителей.
https://ria.ru/20220601/meksika-1792234928.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия
Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127
Число жертв ливней и оползней в бразильском штате Пернамбуку достигло 127
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июн - РИА Новости. Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127, сообщило ведомство гражданской обороны.
Ранее сообщалось о 120 погибших.
Согласно заявлению, новые тела были обнаружены в окрестностях города Ресифе – административного центра штата.
Пропавшей без вести остается одна женщина, предположительно, погибшая в результате оползня в муниципалитете Камаржиби. Поиски ее тела с помощью служебных собак продолжаются.
Покинуть свои дома в результате стихии были вынуждены более 9,3 тысячи местных жителей.