https://ria.ru/20220603/braziliya-1792766696.html

Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127

Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127 - РИА Новости, 03.06.2022

Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127

Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127, сообщило ведомство гражданской обороны. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T01:12

2022-06-03T01:12

2022-06-03T01:12

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бразилия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июн - РИА Новости. Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127, сообщило ведомство гражданской обороны.Ранее сообщалось о 120 погибших.Согласно заявлению, новые тела были обнаружены в окрестностях города Ресифе – административного центра штата.Пропавшей без вести остается одна женщина, предположительно, погибшая в результате оползня в муниципалитете Камаржиби. Поиски ее тела с помощью служебных собак продолжаются.Покинуть свои дома в результате стихии были вынуждены более 9,3 тысячи местных жителей.

https://ria.ru/20220601/meksika-1792234928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бразилия