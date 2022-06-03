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Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127 - РИА Новости, 03.06.2022
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Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127
Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127 - РИА Новости, 03.06.2022
Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127
Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127, сообщило ведомство гражданской обороны. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T01:12
2022-06-03T01:12
в мире
бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июн - РИА Новости. Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127, сообщило ведомство гражданской обороны.Ранее сообщалось о 120 погибших.Согласно заявлению, новые тела были обнаружены в окрестностях города Ресифе – административного центра штата.Пропавшей без вести остается одна женщина, предположительно, погибшая в результате оползня в муниципалитете Камаржиби. Поиски ее тела с помощью служебных собак продолжаются.Покинуть свои дома в результате стихии были вынуждены более 9,3 тысячи местных жителей.
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в мире, бразилия
01:12 03.06.2022
 
Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127

Число жертв ливней и оползней в бразильском штате Пернамбуку достигло 127

© AP Photo / Silvia IzquierdoСпасатели на месте схода оползня, Бразилия
Спасатели на месте схода оползня, Бразилия - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Спасатели на месте схода оползня, Бразилия. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июн - РИА Новости. Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127, сообщило ведомство гражданской обороны.
Ранее сообщалось о 120 погибших.
Согласно заявлению, новые тела были обнаружены в окрестностях города Ресифе – административного центра штата.
Пропавшей без вести остается одна женщина, предположительно, погибшая в результате оползня в муниципалитете Камаржиби. Поиски ее тела с помощью служебных собак продолжаются.
Покинуть свои дома в результате стихии были вынуждены более 9,3 тысячи местных жителей.
Мексика - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 05:50
В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ
 
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