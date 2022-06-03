https://ria.ru/20220603/boepripasy-1793009060.html

У задержанных во Франции неонацистов изъяли оружие и боеприпасы

У задержанных во Франции неонацистов изъяли оружие и боеприпасы - РИА Новости, 03.06.2022

У задержанных во Франции неонацистов изъяли оружие и боеприпасы

Полиция во французском регионе Эльзас изъяла внушительный арсенал вооружений у задержанной группы неонацистов: 41 единицу оружия и 120 тысяч боеприпасов,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:07

2022-06-03T18:07

2022-06-03T18:15

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франция

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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Полиция во французском регионе Эльзас изъяла внушительный арсенал вооружений у задержанной группы неонацистов: 41 единицу оружия и 120 тысяч боеприпасов, сообщает France Info.В ходе рейда у четырех членов ультраправого движения во вторник полиция обнаружила 18 легальных и 23 нелегальные единицы оружия, в том числе 72 автомата Калашникова и патроны к ним. Кроме оружия правоохранители изъяли 35 кг пороха, порядка 120 тысяч боеприпасов всех калибров, а также более 25 тысяч евро.Двое их четырех задержанных были заключены под стражу по обвинению в незаконном обороте оружия. Двое других остаются на свободе под судебным надзором. Им грозит до 10 лет тюремного заключения.Как сообщил прокурор города Мюлуз, правоохранителям не удалось выявить, готовили ли неонацисты теракт, однако именно "существующий риск того, что они перейдут к действиям, потребовал вмешательства".

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, франция