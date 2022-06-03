https://ria.ru/20220603/bezhentsy-1792765653.html

Американцы сравнили украинцев с преступниками

Американцы сравнили украинцев с преступниками - РИА Новости, 03.06.2022

Американцы сравнили украинцев с преступниками

Читатели американского консервативного издания Breitbart отреагировали на публикацию о количестве украинских беженцев, прибывших в США за последние два месяца... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T00:57

2022-06-03T00:57

2022-06-03T00:57

в мире

джо байден

сша

украина

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Читатели американского консервативного издания Breitbart отреагировали на публикацию о количестве украинских беженцев, прибывших в США за последние два месяца. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Согласно последним данным министерства внутренней безопасности, с конца марта в США прибыли около 22 тысяч украинцев. При этом в рамках новой миграционной программы "Объединимся ради Украины" администрация Джо Байдена разрешит въехать на территорию Соединенных Штатов еще 22 тысячам украинцев."Вынужден сообщить вам, что украинцы, которых я знаю (я работаю с несколькими украинцами и знаком с их большими семьями, которые тоже постепенно иммигрировали сюда по цепочке), всегда ищут способы вас обмануть. Они всегда стараются что-нибудь украсть. Они умеют обманывать систему лучше, чем любой ваш знакомый. У них мышление преступников, которое попросту не укладывается у нас в голове", - предупредил It's just about over."Администрация готова на все, лишь бы заменить нас, истинных американцев", - написал Chaos."Теперь к нам (в США – Прим. ред.) едут украинские беженцы. А мы можем обменять их на Байдена и нашу глупую администрацию?", - задался вопросом Huffeye."Отправьте их обратно! Это очередное бремя для налогоплательщиков и новая порция лодырей, стремящихся пользоваться нашими ресурсами", - считает Carl Sears."Европа уже бунтует против украинских мигрантов. Они убеждены, что должны получать все бесплатно, они не хотят работать и так далее. Пройдет пара месяцев, и американцы тоже начнут жаловаться", - прогнозирует Malt N. Brooks.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина

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в мире, джо байден, сша, украина