Рейтинг@Mail.ru
Власти Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/benzin-1792975665.html
Власти Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо
Власти Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 03.06.2022
Власти Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо
Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии сообщило, что с 3 июня максимальная розничная цена литра евродизеля составляет 206 динаров (около 1,74... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:10
2022-06-03T17:10
экономика
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3ea4f6feecde4b1af7f3fa8f4dbb380.jpg
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии сообщило, что с 3 июня максимальная розничная цена литра евродизеля составляет 206 динаров (около 1,74 евро), а литра бензина "европремиум" 95 - 193 динара (1,63 евро).Правительство Сербии ранее снова продлило действовавшие перед тем с 11 марта ограничения на цены нефтепродуктов до 30 июня. Максимальная розничная цена с учетом НДС на "евродизель" и бензин ВМВ 95 определяется размером средней оптовой цены на территории Сербии плюс 6 динаров (около 5 евроцентов) по литру. Предельная розничная стоимость двух этих нефтепродуктов устанавливается каждую пятницу и действует неделю.C 27 мая до 3 июня цена на нефтепродукты составляла 203,5 динаров (около 1,72 евро) за литр "евродизеля" и 187 динаров (около 1,58 евро) за бензин "европремиум" ВМВ 95. Новые, повышенные цены будут действовать до 10 июня, они вступили в силу в 15.00 (16.00 мск) в пятницу, как сообщило сербское минторговли.
https://ria.ru/20220603/benzin-1792961908.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c990f31832e37c064ba7b05847542928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия
17:10 03.06.2022
 
Власти Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо

Министерство торговли Сербии повысило максимальные цены на бензин и дизельное топливо

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии сообщило, что с 3 июня максимальная розничная цена литра евродизеля составляет 206 динаров (около 1,74 евро), а литра бензина "европремиум" 95 - 193 динара (1,63 евро).
Правительство Сербии ранее снова продлило действовавшие перед тем с 11 марта ограничения на цены нефтепродуктов до 30 июня. Максимальная розничная цена с учетом НДС на "евродизель" и бензин ВМВ 95 определяется размером средней оптовой цены на территории Сербии плюс 6 динаров (около 5 евроцентов) по литру. Предельная розничная стоимость двух этих нефтепродуктов устанавливается каждую пятницу и действует неделю.
C 27 мая до 3 июня цена на нефтепродукты составляла 203,5 динаров (около 1,72 евро) за литр "евродизеля" и 187 динаров (около 1,58 евро) за бензин "европремиум" ВМВ 95. Новые, повышенные цены будут действовать до 10 июня, они вступили в силу в 15.00 (16.00 мск) в пятницу, как сообщило сербское минторговли.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
16:44
В Нидерландах цены на бензин вернулись к рекордно высокому уровню
 
ЭкономикаСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала