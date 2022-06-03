https://ria.ru/20220603/benzin-1792975665.html

Власти Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо

Власти Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 03.06.2022

Власти Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо

Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии сообщило, что с 3 июня максимальная розничная цена литра евродизеля составляет 206 динаров (около 1,74... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:10

2022-06-03T17:10

2022-06-03T17:10

экономика

сербия

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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии сообщило, что с 3 июня максимальная розничная цена литра евродизеля составляет 206 динаров (около 1,74 евро), а литра бензина "европремиум" 95 - 193 динара (1,63 евро).Правительство Сербии ранее снова продлило действовавшие перед тем с 11 марта ограничения на цены нефтепродуктов до 30 июня. Максимальная розничная цена с учетом НДС на "евродизель" и бензин ВМВ 95 определяется размером средней оптовой цены на территории Сербии плюс 6 динаров (около 5 евроцентов) по литру. Предельная розничная стоимость двух этих нефтепродуктов устанавливается каждую пятницу и действует неделю.C 27 мая до 3 июня цена на нефтепродукты составляла 203,5 динаров (около 1,72 евро) за литр "евродизеля" и 187 динаров (около 1,58 евро) за бензин "европремиум" ВМВ 95. Новые, повышенные цены будут действовать до 10 июня, они вступили в силу в 15.00 (16.00 мск) в пятницу, как сообщило сербское минторговли.

https://ria.ru/20220603/benzin-1792961908.html

сербия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сербия