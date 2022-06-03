Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя
Лукашенко призвал жителей Белоруссии начать "шевелиться" и зарабатывать для себя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя, поскольку после ухода с рынка западных компаний для этого появилось много возможностей.
"Единственное, о чем я вас попрошу: белорусам пора уже начать немножечко пошевеливаться и думать о себе. Зарабатывать для себя. Возможностей предостаточно. Особенно сейчас, в санкционный период, когда из России, отчасти у нас (мы, конечно, это особо не замечаем) некоторые западные компании уходят. Надо это место занимать", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.