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Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя - РИА Новости, 03.06.2022
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Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя
Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя, поскольку после ухода с рынка западных компаний для... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:49
2022-06-03T11:49
в мире
белоруссия
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя, поскольку после ухода с рынка западных компаний для этого появилось много возможностей.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
11:49 03.06.2022
 
Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя

Лукашенко призвал жителей Белоруссии начать "шевелиться" и зарабатывать для себя

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя, поскольку после ухода с рынка западных компаний для этого появилось много возможностей.
"Единственное, о чем я вас попрошу: белорусам пора уже начать немножечко пошевеливаться и думать о себе. Зарабатывать для себя. Возможностей предостаточно. Особенно сейчас, в санкционный период, когда из России, отчасти у нас (мы, конечно, это особо не замечаем) некоторые западные компании уходят. Надо это место занимать", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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