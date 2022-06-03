https://ria.ru/20220603/belorussiya-1792834555.html

Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя

Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя, поскольку после ухода с рынка западных компаний для... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:49

2022-06-03T11:49

2022-06-03T11:49

в мире

белоруссия

александр лукашенко

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов начать "шевелиться" и зарабатывать для себя, поскольку после ухода с рынка западных компаний для этого появилось много возможностей.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии