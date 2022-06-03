https://ria.ru/20220603/bayden-1792766824.html
NYT: Байден отправится в Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть
NYT: Байден отправится в Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть - РИА Новости, 03.06.2022
NYT: Байден отправится в Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть
Президент США Джо Байден решил в июне совершить поездку в Саудовскую Аравию, где у него запланирована первая встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T01:16
2022-06-03T01:16
2022-06-03T01:35
в мире
цены на нефть
сша
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788425198_0:104:2910:1741_1920x0_80_0_0_f8e82b22ce9e950566842daea111b6dc.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден решил в июне совершить поездку в Саудовскую Аравию, где у него запланирована первая встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на источники.По ее данным, основанием для такого решения послужило стремление хозяина Белого дома восстановить прежний уровень отношений с королевством и добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток Вашингтона "изолировать Россию на мировой арене" из-за событий на Украине.Как отмечают источники газеты, остановка в Эр-Рияде будет совершена в рамках готовящейся поездки Байдена в Израиль. Долгожданный визит 46-го президента США в Саудовскую Аравию газета характеризует как "победа реальной политики над моральными соображениями", учитывая, что в прошлом Байден обещал превратить ближневосточное королевство в "страну-изгоя".Американская администрация в последние месяцы неоднократно заявляла, что ищет возможности остановить рекордный рост цен на горючее, разогнавший инфляцию до 40-летних максимумов. Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене.
https://ria.ru/20220602/neft-1792717708.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788425198_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_aef79e4b5bea5f4ed27e666060c52a8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, саудовская аравия
01:16 03.06.2022 (обновлено: 01:35 03.06.2022)
NYT: Байден отправится в Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть
NYT: Байден посетит в июне Эр-Рияд, чтобы добиться снижения мировых цен на нефть
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости.
Президент США Джо Байден решил в июне совершить поездку в Саудовскую Аравию, где у него запланирована первая встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, пишет
в четверг газета New York Times со ссылкой на источники.
По ее данным, основанием для такого решения послужило стремление хозяина Белого дома восстановить прежний уровень отношений с королевством и добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток Вашингтона "изолировать Россию на мировой арене" из-за событий на Украине.
Как отмечают источники газеты, остановка в Эр-Рияде будет совершена в рамках готовящейся поездки Байдена в Израиль. Долгожданный визит 46-го президента США в Саудовскую Аравию газета характеризует как "победа реальной политики над моральными соображениями", учитывая, что в прошлом Байден обещал превратить ближневосточное королевство в "страну-изгоя".
Американская администрация в последние месяцы неоднократно заявляла, что ищет возможности остановить рекордный рост цен на горючее, разогнавший инфляцию до 40-летних максимумов. Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене.