https://ria.ru/20220603/bayden-1792766824.html

NYT: Байден отправится в Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть

NYT: Байден отправится в Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть - РИА Новости, 03.06.2022

NYT: Байден отправится в Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть

Президент США Джо Байден решил в июне совершить поездку в Саудовскую Аравию, где у него запланирована первая встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T01:16

2022-06-03T01:16

2022-06-03T01:35

в мире

цены на нефть

сша

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден решил в июне совершить поездку в Саудовскую Аравию, где у него запланирована первая встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на источники.По ее данным, основанием для такого решения послужило стремление хозяина Белого дома восстановить прежний уровень отношений с королевством и добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток Вашингтона "изолировать Россию на мировой арене" из-за событий на Украине.Как отмечают источники газеты, остановка в Эр-Рияде будет совершена в рамках готовящейся поездки Байдена в Израиль. Долгожданный визит 46-го президента США в Саудовскую Аравию газета характеризует как "победа реальной политики над моральными соображениями", учитывая, что в прошлом Байден обещал превратить ближневосточное королевство в "страну-изгоя".Американская администрация в последние месяцы неоднократно заявляла, что ищет возможности остановить рекордный рост цен на горючее, разогнавший инфляцию до 40-летних максимумов. Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене.

https://ria.ru/20220602/neft-1792717708.html

сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, цены на нефть, сша, саудовская аравия