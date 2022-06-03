https://ria.ru/20220603/aviasoobschestvo-1793027785.html
Авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов
Авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов - РИА Новости, 03.06.2022
Авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов
Авиационное сообщество обеспокоено информацией о том, что российские перевозчики начали сокращать персонал, сообщил РИА Новости глава авиакомпании "Геликс",... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:17
2022-06-03T19:17
2022-06-03T19:17
ил-76
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270669_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4570b6ebad246040fe359b52fd849286.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Авиационное сообщество обеспокоено информацией о том, что российские перевозчики начали сокращать персонал, сообщил РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель председателя экспертного совета комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) Вадим Балдин."Мы обеспокоены появившимися в средствах массовой информации сообщениями о том, что у выпускников авиаинститутов возникают проблемы с трудоустройством из-за того, что компании приостановили набор пилотов в связи с санкциями, вдобавок в некоторых авиакомпаниях происходит массовое сокращение сотрудников", - сказал Балдин.Он отметил, что это может привести к снижению не только профессионализма у сотрудников, но и спровоцировать нехватку кадров."Наша авиакомпания "Геликс" готова набирать пилотов, у которых есть опыт пилотирования Ил-76. На наш взгляд, при сложившихся обстоятельствах в мире мы всеми силами должны помочь отечественным специалистам, чтобы они не уезжали за заработком за границу", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20220404/turizm-1781721863.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270669_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_a067f42245b5ab8e0b704841c82a6081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ил-76
Авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов
Вадим Балдин: авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Авиационное сообщество обеспокоено информацией о том, что российские перевозчики начали сокращать персонал, сообщил РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель председателя экспертного совета комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) Вадим Балдин.
"Мы обеспокоены появившимися в средствах массовой информации сообщениями о том, что у выпускников авиаинститутов возникают проблемы с трудоустройством из-за того, что компании приостановили набор пилотов в связи с санкциями, вдобавок в некоторых авиакомпаниях происходит массовое сокращение сотрудников", - сказал Балдин.
Он отметил, что это может привести к снижению не только профессионализма у сотрудников, но и спровоцировать нехватку кадров.
"Наша авиакомпания "Геликс" готова набирать пилотов, у которых есть опыт пилотирования Ил-76
. На наш взгляд, при сложившихся обстоятельствах в мире мы всеми силами должны помочь отечественным специалистам, чтобы они не уезжали за заработком за границу", - добавил эксперт.