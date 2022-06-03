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Авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов - РИА Новости, 03.06.2022
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Авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов
Авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов - РИА Новости, 03.06.2022
Авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов
Авиационное сообщество обеспокоено информацией о том, что российские перевозчики начали сокращать персонал, сообщил РИА Новости глава авиакомпании "Геликс",... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:17
2022-06-03T19:17
ил-76
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Авиационное сообщество обеспокоено информацией о том, что российские перевозчики начали сокращать персонал, сообщил РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель председателя экспертного совета комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) Вадим Балдин."Мы обеспокоены появившимися в средствах массовой информации сообщениями о том, что у выпускников авиаинститутов возникают проблемы с трудоустройством из-за того, что компании приостановили набор пилотов в связи с санкциями, вдобавок в некоторых авиакомпаниях происходит массовое сокращение сотрудников", - сказал Балдин.Он отметил, что это может привести к снижению не только профессионализма у сотрудников, но и спровоцировать нехватку кадров."Наша авиакомпания "Геликс" готова набирать пилотов, у которых есть опыт пилотирования Ил-76. На наш взгляд, при сложившихся обстоятельствах в мире мы всеми силами должны помочь отечественным специалистам, чтобы они не уезжали за заработком за границу", - добавил эксперт.
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ил-76
19:17 03.06.2022
 
Авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов

Вадим Балдин: авиасообщество России обеспокоено информацией о массовом сокращении пилотов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет МС-21-310
Самолет МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет МС-21-310. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Авиационное сообщество обеспокоено информацией о том, что российские перевозчики начали сокращать персонал, сообщил РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель председателя экспертного совета комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) Вадим Балдин.
"Мы обеспокоены появившимися в средствах массовой информации сообщениями о том, что у выпускников авиаинститутов возникают проблемы с трудоустройством из-за того, что компании приостановили набор пилотов в связи с санкциями, вдобавок в некоторых авиакомпаниях происходит массовое сокращение сотрудников", - сказал Балдин.
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Он отметил, что это может привести к снижению не только профессионализма у сотрудников, но и спровоцировать нехватку кадров.
"Наша авиакомпания "Геликс" готова набирать пилотов, у которых есть опыт пилотирования Ил-76. На наш взгляд, при сложившихся обстоятельствах в мире мы всеми силами должны помочь отечественным специалистам, чтобы они не уезжали за заработком за границу", - добавил эксперт.
 
Ил-76
 
 
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