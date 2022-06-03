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"Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины - РИА Новости, 03.06.2022
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"Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины
"Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины - РИА Новости, 03.06.2022
"Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины
Государственный научный центр "Вектор" в мае направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак", сообщил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:01
2022-06-03T21:18
общество
вакцины
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
оспа
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
наука
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" в мае направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак", сообщил замглавы социального комитета СовФеда Юрий Архаров в эфире телеканала "Россия 24".По словам сенатора, "18 мая 2022 года ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав РФ заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак".Архаров отметил, что эта вакцина призвана стать одним из высокоэффективных и безопасных средств профилактики натуральной оспы и заболеваний родственных вирусов.
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общество, вакцины, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), оспа, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", наука
20:01 03.06.2022 (обновлено: 21:18 03.06.2022)
 
"Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины

"Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины "ОртопоксВак"

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" в мае направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак", сообщил замглавы социального комитета СовФеда Юрий Архаров в эфире телеканала "Россия 24".
По словам сенатора, "18 мая 2022 года ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав РФ заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак".
Архаров отметил, что эта вакцина призвана стать одним из высокоэффективных и безопасных средств профилактики натуральной оспы и заболеваний родственных вирусов.
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ОбществоВакциныМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ОспаРоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Наука
 
 
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