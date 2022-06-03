https://ria.ru/20220603/artopoksvak-1793036979.html

"Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины

"Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины - РИА Новости, 03.06.2022

"Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины

Государственный научный центр "Вектор" в мае направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак", сообщил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:01

2022-06-03T20:01

2022-06-03T21:18

общество

вакцины

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

оспа

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

наука

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" в мае направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак", сообщил замглавы социального комитета СовФеда Юрий Архаров в эфире телеканала "Россия 24".По словам сенатора, "18 мая 2022 года ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав РФ заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак".Архаров отметил, что эта вакцина призвана стать одним из высокоэффективных и безопасных средств профилактики натуральной оспы и заболеваний родственных вирусов.

https://ria.ru/20220603/vetryanka-1792771151.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

общество, вакцины, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), оспа, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", наука