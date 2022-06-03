Рейтинг@Mail.ru
В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220603/akkumulyatory-1792814394.html
В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов
В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов - РИА Новости, 03.06.2022
В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов
В Ельце Липецкой области запустили линию по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:52
2022-06-03T10:52
липецкая область
технологии
аккумуляторы
елец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581212910_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f761c0554417e2b1c0f2dca3412dc14e.jpg
ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. В Ельце Липецкой области запустили линию по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, эти источники питания более долговечные и экологичные.Сегодня предприятие компании "Энергия" активно осваивает гражданский рынок, производя аккумуляторные батареи для складской и клининговой техники, гироскутеров, электросамокатов и велосипедов.Артамонов отметил, что компания "Энергия" вносит большой вклад в развитие региона и обеспечение национальной безопасности. Это крупнейшее в России предприятие, выпускающее автономные источники питания с полным циклом производства. Основными потребителями продукции являются министерство обороны РФ, Роскосмос, МВД, авиакомпании и многие другие.
https://ria.ru/20220531/raps-1791946824.html
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581212910_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_1a01ad5e795895007c1af15a9a0aaa81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, аккумуляторы, елец
10:52 03.06.2022
 

В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов

© Фото : Администрация городского округа город ЕлецГород Елец
Город Елец - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Администрация городского округа город Елец
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. В Ельце Липецкой области запустили линию по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, эти источники питания более долговечные и экологичные.
Рапсовые поля - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 10:47Липецкая область
Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара
Сегодня предприятие компании "Энергия" активно осваивает гражданский рынок, производя аккумуляторные батареи для складской и клининговой техники, гироскутеров, электросамокатов и велосипедов.
Артамонов отметил, что компания "Энергия" вносит большой вклад в развитие региона и обеспечение национальной безопасности. Это крупнейшее в России предприятие, выпускающее автономные источники питания с полным циклом производства. Основными потребителями продукции являются министерство обороны РФ, Роскосмос, МВД, авиакомпании и многие другие.
"Замечательно, что производство развивается, запускаются новые проекты, создаются рабочие места. К тому же производство здесь высокотехнологичное, что мы очень приветствуем", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьТехнологииаккумуляторыЕлец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала