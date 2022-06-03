https://ria.ru/20220603/akkumulyatory-1792814394.html

В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов

В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов - РИА Новости, 03.06.2022

В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов

В Ельце Липецкой области запустили линию по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:52

2022-06-03T10:52

2022-06-03T10:52

липецкая область

технологии

аккумуляторы

елец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581212910_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f761c0554417e2b1c0f2dca3412dc14e.jpg

ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. В Ельце Липецкой области запустили линию по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, эти источники питания более долговечные и экологичные.Сегодня предприятие компании "Энергия" активно осваивает гражданский рынок, производя аккумуляторные батареи для складской и клининговой техники, гироскутеров, электросамокатов и велосипедов.Артамонов отметил, что компания "Энергия" вносит большой вклад в развитие региона и обеспечение национальной безопасности. Это крупнейшее в России предприятие, выпускающее автономные источники питания с полным циклом производства. Основными потребителями продукции являются министерство обороны РФ, Роскосмос, МВД, авиакомпании и многие другие.

https://ria.ru/20220531/raps-1791946824.html

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, аккумуляторы, елец