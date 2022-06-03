https://ria.ru/20220603/akkumulyatory-1792814394.html
В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов
В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов - РИА Новости, 03.06.2022
В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов
В Ельце Липецкой области запустили линию по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:52
2022-06-03T10:52
2022-06-03T10:52
липецкая область
технологии
аккумуляторы
елец
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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. В Ельце Липецкой области запустили линию по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, эти источники питания более долговечные и экологичные.Сегодня предприятие компании "Энергия" активно осваивает гражданский рынок, производя аккумуляторные батареи для складской и клининговой техники, гироскутеров, электросамокатов и велосипедов.Артамонов отметил, что компания "Энергия" вносит большой вклад в развитие региона и обеспечение национальной безопасности. Это крупнейшее в России предприятие, выпускающее автономные источники питания с полным циклом производства. Основными потребителями продукции являются министерство обороны РФ, Роскосмос, МВД, авиакомпании и многие другие.
https://ria.ru/20220531/raps-1791946824.html
елец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, аккумуляторы, елец
ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. В Ельце Липецкой области запустили линию по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, эти источники питания более долговечные и экологичные.
Сегодня предприятие компании "Энергия" активно осваивает гражданский рынок, производя аккумуляторные батареи для складской и клининговой техники, гироскутеров, электросамокатов и велосипедов.
Артамонов отметил, что компания "Энергия" вносит большой вклад в развитие региона и обеспечение национальной безопасности. Это крупнейшее в России предприятие, выпускающее автономные источники питания с полным циклом производства. Основными потребителями продукции являются министерство обороны РФ, Роскосмос
, МВД, авиакомпании и многие другие.
"Замечательно, что производство развивается, запускаются новые проекты, создаются рабочие места. К тому же производство здесь высокотехнологичное, что мы очень приветствуем", - сказал Артамонов.