https://ria.ru/20220603/afrika-1792841812.html

Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода

Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны мира вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие стран Африки во избежание голода. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:04

2022-06-03T12:04

2022-06-03T12:04

в мире

белоруссия

александр лукашенко

африка

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны мира вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие стран Африки во избежание голода."Они (страны Запада) ободрали и поставили на колени всю Африку. У транснациональных западных компаний они рабы, работают за копейку. Надо раскошелиться европейцам, американцам, да и китайцам, россиянам не на оружие, а вложиться в эти страны, создать там нормальную ситуацию", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Белта.Как отмечает издание, если страны-мировые лидеры будут вкладываться в развитие африканского континента, в мире не будет голода.

https://ria.ru/20220603/pitanie-1792840417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, александр лукашенко, африка