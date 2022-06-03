https://ria.ru/20220603/afrika-1792841812.html
Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода
Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны мира вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие стран Африки во избежание голода. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:04
2022-06-03T12:04
2022-06-03T12:04
в мире
белоруссия
александр лукашенко
африка
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны мира вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие стран Африки во избежание голода."Они (страны Запада) ободрали и поставили на колени всю Африку. У транснациональных западных компаний они рабы, работают за копейку. Надо раскошелиться европейцам, американцам, да и китайцам, россиянам не на оружие, а вложиться в эти страны, создать там нормальную ситуацию", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Белта.Как отмечает издание, если страны-мировые лидеры будут вкладываться в развитие африканского континента, в мире не будет голода.
https://ria.ru/20220603/pitanie-1792840417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, африка
Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода
Лукашенко призвал мир вкладываться не в оружие, а в развитие Африки во избежание голода