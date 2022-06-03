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Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода - РИА Новости, 03.06.2022
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Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода
Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны мира вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие стран Африки во избежание голода. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:04
2022-06-03T12:04
в мире
белоруссия
александр лукашенко
африка
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны мира вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие стран Африки во избежание голода."Они (страны Запада) ободрали и поставили на колени всю Африку. У транснациональных западных компаний они рабы, работают за копейку. Надо раскошелиться европейцам, американцам, да и китайцам, россиянам не на оружие, а вложиться в эти страны, создать там нормальную ситуацию", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Белта.Как отмечает издание, если страны-мировые лидеры будут вкладываться в развитие африканского континента, в мире не будет голода.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, африка
12:04 03.06.2022
 
Лукашенко призвал мир вкладываться в развитие Африки во избежание голода

Лукашенко призвал мир вкладываться не в оружие, а в развитие Африки во избежание голода

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны мира вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие стран Африки во избежание голода.
"Они (страны Запада) ободрали и поставили на колени всю Африку. У транснациональных западных компаний они рабы, работают за копейку. Надо раскошелиться европейцам, американцам, да и китайцам, россиянам не на оружие, а вложиться в эти страны, создать там нормальную ситуацию", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Белта.
Как отмечает издание, если страны-мировые лидеры будут вкладываться в развитие африканского континента, в мире не будет голода.
Грузовой самолет с детской смесью в международном аэропорту Вашингтон Даллес - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
12:00
Лукашенко предложил США помощь с поставками детского питания
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоАфрика
 
 
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