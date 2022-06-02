https://ria.ru/20220602/zvonki-1792513063.html

Хакер RaHDIt: большинство звонков мошенников в Россию шли с Украины

Хакер RaHDIt: большинство звонков мошенников в Россию шли с Украины - РИА Новости, 02.06.2022

Хакер RaHDIt: большинство звонков мошенников в Россию шли с Украины

До 70% мошеннических телефонных звонков в Россию шли с Украины до начала спецоперации, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T07:58

2022-06-02T07:58

2022-06-02T09:21

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общество

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. До 70% мошеннических телефонных звонков в Россию шли с Украины до начала спецоперации, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.По его словам, после начала операции число звонков сократилось, "но они опять начали обзванивать граждан РФ, потому что очень сложная финансовая ситуация складывается на Украине"."Решили таким образом подзаработать", - сказал хакер.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

https://ria.ru/20220601/moshenniki-1792247787.html

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Хакер RaHDIt: до начала спецоперации в Россию с Украины шло до 70% мошеннических телефонных звонков До начала спецоперации в Россию с Украины шло до 70% мошеннических телефонных звонков, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt 2022-06-02T07:58 true PT1M20S

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Максим Горбачев

украина, россия, общество