07:58 02.06.2022 (обновлено: 09:21 02.06.2022)
Хакер RaHDIt: большинство звонков мошенников в Россию шли с Украины
Хакер RaHDIt: до начала спецоперации до 70% звонков мошенников в Россию шли с Украины
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. До 70% мошеннических телефонных звонков в Россию шли с Украины до начала спецоперации, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.
"До начала операции 24 февраля с территории Украины было до 70% таких звонков, остальные - из РФ. У нас тоже есть мошенники. Возможно, также с территории стран СНГ. С территории Украины их было подавляющее большинство", - сказал хакер.
По его словам, после начала операции число звонков сократилось, "но они опять начали обзванивать граждан РФ, потому что очень сложная финансовая ситуация складывается на Украине".
"Решили таким образом подзаработать", - сказал хакер.
В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.
Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.