https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html

"Потеряло блеск". Почему российские банки избавляются от золота

"Потеряло блеск". Почему российские банки избавляются от золота - РИА Новости, 02.06.2022

"Потеряло блеск". Почему российские банки избавляются от золота

Российские банки в феврале — марте сократили запасы золота более чем на 20 процентов — к апрелю в хранилищах осталось всего около 44 тонн. В ожидании санкций... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:06

экономика

артем деев

великобритания

сша

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Ирина Красикова. Российские банки в феврале — марте сократили запасы золота более чем на 20 процентов — к апрелю в хранилищах осталось всего около 44 тонн. В ожидании санкций кредитные организации наращивали экспорт, поясняют аналитики. Чем грозит "утечка" драгоценного металла, разбиралось РИА Новости.Опустошили запасыТрадиционно на запасах золота сказывается сезонность. Зимой поставки снижаются: львиную долю металла добывают в Сибири, на Чукотке, Урале — суровый климат вынуждает приостанавливать работы. В результате к весне сырье и готовая продукция в аффинажных заводах на исходе.Однако в этом году дело не только в сезонном факторе. Участники рынка еще в феврале активно продавали драгоценный металл: готовились к санкциям. Скупали слитки у промышленников и сразу вывозили за рубеж, распродавали остатки из хранилищ. Многие придерживались позиции: экспорт золота — верный способ получить валюту.Торопились не зря. В конце февраля США и ЕС заблокировали почти половину международных резервов — около 300 миллиардов долларов. В условиях санкций ЦБ возобновил закупки золота у банков после двухлетнего "коронавирусного" перерыва. До этого с 2014-го практически полностью выкупал его у кредитных организаций и накапливал в целях дедолларизации."Опустошили" запасы банков и корпоративные клиенты: в острую фазу кризиса на валютном рынке они продавали золото и приобретали другие активы. Внесли свою лепту и физлица."Спрос населения вырос в марте, когда отменили 20 процентов НДС на покупку слитков. Для большинства судьба валют — загадка. Недвижимость слишком дорогая, а драгметаллы — хорошая альтернатива для вложений на длительный срок", — поясняет Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Часть физического золота просто перекочевала с банковских счетов под матрацы. Первым делом скупили полукилограммовые и килограммовые слитки, а также монеты. Россияне таким образом пытались защитить рублевые накопления от инфляции, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Однако не стоит переоценивать масштабы спроса населения: ажиотаж спал вслед за укреплением рубля. Кроме того, власти смягчили ограничения на операции с валютой.На объемы запасов больше повлияли меры ЦБ, который решил временно приостановить покупку благородного металла у банков из-за повышенного спроса "физиков". Но через десять дней золото все же частично вернулось на рынок.Подход изменили из-за очередных санкций: в конце марта Великобритания ввела блокирующие ограничения против пяти игроков. На двух из них — Газпромбанк и Россельхозбанк — приходилась основная часть операций с физическим золотом."Сокращение запасов драгметалла в банках не опасно, это торговый актив. Его приобретают для купли-продажи, а не хранения", — отмечает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Лишились статусаВ последние годы Россия значительно нарастила добычу и сейчас занимает второе место в мире, уступая только Китаю. По данным Минфина, прошлогодний показатель — свыше 346 тонн золота. Примерно 87 процентов продали за рубеж, это принесло казне около 17,5 миллиарда долларов.Основной импортер — Великобритания. В 2021-м туда отгрузили драгметалла почти на 15,5 миллиарда долларов. Главные посредники поставок — крупные банки, которые оперируют физическим золотом в интересах клиентов — золотопромышленников и аффинажных заводов.Однако из-за санкций Лондона проводить сделки невозможно. "Российские промышленники продают золото банкам, которые дальше его реализуют. Но многие из них под ограничениями, в результате нет возможности экспортировать", — говорит Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова.С начала марта ВТБ, "Открытие" и Совкомбанк потеряли членство в Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA), объединяющей признанных в мире поставщиков. В списке участников теперь нет и российских аффинажных заводов. LBMA приостановила для них статус Good Delivery, который позволяет выходить на лондонский внебиржевой рынок драгоценных металлов — мировой центр торговли. Именно здесь продавали основную часть российского золота.Экспорт в Великобританию упал до символических величин, следует из британской внешнеторговой статистики. В феврале Россия поставила свыше 29 тонн золота на 1,71 миллиарда долларов. А в марте — всего лишь на 1,44 миллиона.Кроме того, сказались логистические проблемы: драгметалл возят в основном по воздуху, однако для российских самолетов страны ЕС закрыли небо."Тихая гавань"Обойти санкции можно, например, продавая золото под чужой маркой. Но потенциальные страны-посредники боятся сами угодить в черный список Запада.Еще один вариант — работать с банками, которые не попали под санкции.Время перестроиться еще есть, сезон золотодобычи в разгаре.Значительная часть драгметалла уйдет на внутренний рынок, считают эксперты. "Сохраняются ограничения на экспорт. Поэтому ожидается более позитивная динамика резервов банков по итогам второго квартала", — полагает Артем Деев.Эксперт подчеркивает: золото — самый древний актив. О нем вспоминают в кризис, а инвесторы называют его "тихой гаванью". Когда фондовые рынки падают, драгоценный металл обычно дорожает. Но не в этом году. "В начале марта цены ненадолго пошли вверх. Российский финансовый сектор не рухнул под санкциями, и котировки откатились", — говорит Петр Заборцев, директор по инновациям компании "ОС-Центр".Первого июня цена августовского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex упала на 13,7 доллара — до 1834,7 доллара за тройскую унцию.Благородный металл подешевел на фоне роста доходностей десятилетних гособлигаций США. Американские ценные бумаги выглядят более привлекательными, поясняют аналитики.Впрочем, прогнозировать цены на золото эксперты не берутся. Слишком много факторов давления.

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, артем деев, великобритания, сша, центральный банк рф (цб рф), евросоюз