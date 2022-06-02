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Памятный знак на месте соборной мечети Казани переместили

Памятный знак на месте соборной мечети Казани переместили - РИА Новости, 02.06.2022

Памятный знак на месте соборной мечети Казани переместили

Памятный камень на месте строительства будущей соборной мечети Казани временно перемещен на время строительных работ и будет возвращен после их завершения,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:39

2022-06-02T12:39

2022-06-02T12:39

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казань

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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Памятный камень на месте строительства будущей соборной мечети Казани временно перемещен на время строительных работ и будет возвращен после их завершения, сообщает министерство культуры Татарстана.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что памятный камень пропал с места его установки."В настоящее время памятный камень перемещен, он будет возвращен на территорию соборной мечети по завершению строительных работ", - сообщает минкультуры региона в своем Telegram-канале.Памятный знак в ознаменование начала строительства соборной мечети Казани был установлен 20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева, мусульманского духовенства, общественности, зарубежных гостей.Соборная мечеть расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля и сможет принять одновременно не менее 10 тысяч человек. В основание мечети планируется заложить древние камни, привезенные из Болгара, с места принятия ислама Волжской Булгарией. 1 апреля был объявлен открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории. Итоги конкурса предполагается огласить летом, в канун праздника Курбан-байрам. Строительные работы планируется начать осенью этого года.Заказчиком строительства соборной мечети выступит Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет президент Татарстана, генеральным подрядчиком – ООО "Евростройхолдинг+" (данная компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божией Матери).

https://ria.ru/20220519/samigullin-1789403894.html

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Алёна Пава

казань, россия, рустам минниханов, марат хуснуллин, минтимер шаймиев