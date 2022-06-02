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Памятный знак на месте соборной мечети Казани переместили - РИА Новости, 02.06.2022
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Памятный знак на месте соборной мечети Казани переместили
Памятный знак на месте соборной мечети Казани переместили - РИА Новости, 02.06.2022
Памятный знак на месте соборной мечети Казани переместили
Памятный камень на месте строительства будущей соборной мечети Казани временно перемещен на время строительных работ и будет возвращен после их завершения,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:39
2022-06-02T12:39
республика татарстан
казань
россия
рустам минниханов
марат хуснуллин
минтимер шаймиев
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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Памятный камень на месте строительства будущей соборной мечети Казани временно перемещен на время строительных работ и будет возвращен после их завершения, сообщает министерство культуры Татарстана.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что памятный камень пропал с места его установки."В настоящее время памятный камень перемещен, он будет возвращен на территорию соборной мечети по завершению строительных работ", - сообщает минкультуры региона в своем Telegram-канале.Памятный знак в ознаменование начала строительства соборной мечети Казани был установлен 20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева, мусульманского духовенства, общественности, зарубежных гостей.Соборная мечеть расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля и сможет принять одновременно не менее 10 тысяч человек. В основание мечети планируется заложить древние камни, привезенные из Болгара, с места принятия ислама Волжской Булгарией. 1 апреля был объявлен открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории. Итоги конкурса предполагается огласить летом, в канун праздника Курбан-байрам. Строительные работы планируется начать осенью этого года.Заказчиком строительства соборной мечети выступит Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет президент Татарстана, генеральным подрядчиком – ООО "Евростройхолдинг+" (данная компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божией Матери).
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казань, россия, рустам минниханов, марат хуснуллин, минтимер шаймиев
12:39 02.06.2022
 

Памятный знак на месте соборной мечети Казани переместили

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на церемонии закладки первого камня Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на церемонии закладки первого камня Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Памятный камень на месте строительства будущей соборной мечети Казани временно перемещен на время строительных работ и будет возвращен после их завершения, сообщает министерство культуры Татарстана.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что памятный камень пропал с места его установки.
"В настоящее время памятный камень перемещен, он будет возвращен на территорию соборной мечети по завершению строительных работ", - сообщает минкультуры региона в своем Telegram-канале.
Памятный знак в ознаменование начала строительства соборной мечети Казани был установлен 20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева, мусульманского духовенства, общественности, зарубежных гостей.
Соборная мечеть расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля и сможет принять одновременно не менее 10 тысяч человек. В основание мечети планируется заложить древние камни, привезенные из Болгара, с места принятия ислама Волжской Булгарией. 1 апреля был объявлен открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории. Итоги конкурса предполагается огласить летом, в канун праздника Курбан-байрам. Строительные работы планируется начать осенью этого года.
Заказчиком строительства соборной мечети выступит Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет президент Татарстана, генеральным подрядчиком – ООО "Евростройхолдинг+" (данная компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божией Матери).
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Республика ТатарстанКазаньРоссияРустам МиннихановМарат ХуснуллинМинтимер Шаймиев
 
 
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