Рейтинг@Mail.ru
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, сообщили в ФАО - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/zerno-1792527921.html
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, сообщили в ФАО
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, сообщили в ФАО - РИА Новости, 02.06.2022
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, сообщили в ФАО
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:37
2022-06-02T09:37
экономика
украина
россия
фао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_238982cc76c4b8b8b05f6c9c7f13204b.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков."Проблема вывоза украинского зерна, которого накопилось 4,5 миллиона тонн, постепенно решается", - сказал Кобяков.Он отметил, что ФАО не участвует в переговорах о разблокировке украинского и российского экспорта, но внимательно следит за ситуацией."Я обратил внимание на заявление российского министерства обороны о том, что для выхода заблокированных судов открыты уже два гуманитарных коридора. И из Черного моря, и из Азовского - в общей сложности из семи заблокированных портов", - добавил Кобяков.Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Москва уже больше месяца принимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html
https://ria.ru/20220602/golod-1792496414.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53fdf2c46a5a502ef15aba9b437c1a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, фао
09:37 02.06.2022
 
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, сообщили в ФАО

Директор отделения ФАО в России Кобяков: проблема вывоза украинского зерна решается

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков.
"Проблема вывоза украинского зерна, которого накопилось 4,5 миллиона тонн, постепенно решается", - сказал Кобяков.
Он отметил, что ФАО не участвует в переговорах о разблокировке украинского и российского экспорта, но внимательно следит за ситуацией.
"Я обратил внимание на заявление российского министерства обороны о том, что для выхода заблокированных судов открыты уже два гуманитарных коридора. И из Черного моря, и из Азовского - в общей сложности из семи заблокированных портов", - добавил Кобяков.
Покупатели в магазине в Николаеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 08:00
Украине грозят соляные бунты
Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Москва уже больше месяца принимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Разгрузка удобрений - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
02:17
Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном
 
ЭкономикаУкраинаРоссияФАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала