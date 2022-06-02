https://ria.ru/20220602/zerno-1792527921.html
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, сообщили в ФАО
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, сообщили в ФАО - РИА Новости, 02.06.2022
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, сообщили в ФАО
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:37
2022-06-02T09:37
2022-06-02T09:37
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков."Проблема вывоза украинского зерна, которого накопилось 4,5 миллиона тонн, постепенно решается", - сказал Кобяков.Он отметил, что ФАО не участвует в переговорах о разблокировке украинского и российского экспорта, но внимательно следит за ситуацией."Я обратил внимание на заявление российского министерства обороны о том, что для выхода заблокированных судов открыты уже два гуманитарных коридора. И из Черного моря, и из Азовского - в общей сложности из семи заблокированных портов", - добавил Кобяков.Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Москва уже больше месяца принимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html
https://ria.ru/20220602/golod-1792496414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, фао
Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, сообщили в ФАО
Директор отделения ФАО в России Кобяков: проблема вывоза украинского зерна решается
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков.
"Проблема вывоза украинского зерна, которого накопилось 4,5 миллиона тонн, постепенно решается", - сказал Кобяков.
Он отметил, что ФАО не участвует в переговорах о разблокировке украинского и российского экспорта, но внимательно следит за ситуацией.
"Я обратил внимание на заявление российского министерства обороны о том, что для выхода заблокированных судов открыты уже два гуманитарных коридора. И из Черного моря, и из Азовского - в общей сложности из семи заблокированных портов", - добавил Кобяков.
Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина
вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы
альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Москва
уже больше месяца принимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев
разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров
.