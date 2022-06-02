https://ria.ru/20220602/zerno-1792512144.html

СМИ: механизм по экспорту зерна могут создать при согласии Москвы и Киева

СМИ: механизм по экспорту зерна могут создать при согласии Москвы и Киева - РИА Новости, 02.06.2022

СМИ: механизм по экспорту зерна могут создать при согласии Москвы и Киева

Механизм, обеспечивающий безопасный коридор для вывода сельхозпродукции морем, будет создан в Стамбуле в случае согласия Москвы и Киева, пишет в четверг... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T07:38

2022-06-02T07:38

2022-06-02T07:51

в мире

украина

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759321247_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_9f804bc6b4505afc28bd834afc8bf67f.jpg

АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Механизм, обеспечивающий безопасный коридор для вывода сельхозпродукции морем, будет создан в Стамбуле в случае согласия Москвы и Киева, пишет в четверг турецкая газета Star.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу."Утверждается, что в случае согласия сторон первой темой, которую будет решать центр, который планируется создать в Стамбуле, станет безопасный коридор для экспорта сельхозпродукции морем. После телефонного разговора между президентом Эрдоганом и Путиным объявление о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию 8 июня вновь усилило ожидания мирных переговоров. По мнению российских экспертов, именно Турция является страной, наиболее близко приближающей стороны к миру. Президент Франции Эммануэль Макрон также указал на роль Турции в экспорте зерна из Украины. В то время как США сделали заявление о том, что "мы поддерживаем дипломатические усилия Турции в российско-украинской войне", ООН также обратила внимание на роль Турции в мирных инициативах", - пишет газета.Издание добавляет, что Москва и Киев готовы пойти на принципиальный компромисс по вопросу безопасного вывода судов с зерном. Подчеркивается, что должны быть обсуждены технические детали и даны взаимные гарантии по минам, установленным на пути выхода кораблей, пишет Star.Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявлял Лавров.

https://ria.ru/20220602/golod-1792505074.html

украина

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, турция, россия