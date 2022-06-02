https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792727367.html

Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России

Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России - РИА Новости, 02.06.2022

Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России

Владимир Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе, возмутился "долгим" обсуждением шестого пакета санкций против России. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:09

2022-06-02T19:09

2022-06-02T19:09

экономика

дмитрий медведев

россия

украина

черное море

оон

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе, возмутился "долгим" обсуждением шестого пакета санкций против России."Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности, шестого, тратится столько времени... Более месяца. Хорошо, что он оформлен, но он должен заработать незамедлительно, чтобы можно было перейти к подготовке седьмого санкционного пакета", - сказал Зеленский в своем выступлении.Ряд стран Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за российской спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792657281.html

https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791577999.html

россия

украина

черное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, дмитрий медведев, россия, украина, черное море, оон, владимир зеленский