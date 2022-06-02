Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России
Зеленский: неприемлемо, что на обсуждение шестого пакета санкций против России ушел месяц
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе, возмутился "долгим" обсуждением шестого пакета санкций против России.
"Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности, шестого, тратится столько времени... Более месяца. Хорошо, что он оформлен, но он должен заработать незамедлительно, чтобы можно было перейти к подготовке седьмого санкционного пакета", - сказал Зеленский в своем выступлении.
Ряд стран Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за российской спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.