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Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России - РИА Новости, 02.06.2022
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Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России
Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России - РИА Новости, 02.06.2022
Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России
Владимир Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе, возмутился "долгим" обсуждением шестого пакета санкций против России. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:09
2022-06-02T19:09
экономика
дмитрий медведев
россия
украина
черное море
оон
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе, возмутился "долгим" обсуждением шестого пакета санкций против России."Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности, шестого, тратится столько времени... Более месяца. Хорошо, что он оформлен, но он должен заработать незамедлительно, чтобы можно было перейти к подготовке седьмого санкционного пакета", - сказал Зеленский в своем выступлении.Ряд стран Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за российской спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792657281.html
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экономика, дмитрий медведев, россия, украина, черное море, оон, владимир зеленский
19:09 02.06.2022
 
Зеленского возмутил срок обсуждения шестого пакета санкций против России

Зеленский: неприемлемо, что на обсуждение шестого пакета санкций против России ушел месяц

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе, возмутился "долгим" обсуждением шестого пакета санкций против России.
"Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности, шестого, тратится столько времени... Более месяца. Хорошо, что он оформлен, но он должен заработать незамедлительно, чтобы можно было перейти к подготовке седьмого санкционного пакета", - сказал Зеленский в своем выступлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Зеленский вывел немцев из себя одной фразой об Украине и ЕС
Ряд стран Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за российской спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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ЭкономикаДмитрий МедведевРоссияУкраинаЧерное мореООНВладимир Зеленский
 
 
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