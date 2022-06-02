https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792657281.html
Зеленский вывел немцев из себя одной фразой об Украине и ЕС
Зеленский вывел немцев из себя одной фразой об Украине и ЕС - РИА Новости, 02.06.2022
Зеленский вывел немцев из себя одной фразой об Украине и ЕС
Читатели газеты Die Welt пришли в ярость после слов президента Украины Зеленского о том, что страна де-факто стала членом Евросоюза. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:34
2022-06-02T15:34
2022-06-02T17:40
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt пришли в ярость после слов президента Украины Зеленского о том, что страна де-факто стала членом Евросоюза.Такое заявление глава государства сделал, выступая по видеосвязи перед парламентом Люксембурга."Я считаю, что Украина своими действиями уже показывает, что она соответствует европейским критериям", — сказал он.Зеленский добавил, что ждет от Люксембурга помощи в получении Киевом официального статуса кандидата на вступление в ЕС. Также он потребовал ввести новые санкции против России и передать Украине больше оружия.Читателей возмутили слова Зеленского. Юзеры в комментариях указали, что утверждения президента Украины расходятся с действительностью."Любой, кто разговаривает с бизнесменами, которые управляют или управляли компаниями на Украине, слышит со всех сторон, что коррупция и кумовство являются движущими силами украинской экономики", — написала Klara Fall.Она напомнила, что Зеленского избирали с целью исправить ситуацию, но он с задачей не справился."В этих условиях членство Украины в ЕС не было бы хорошей идеей", — добавила она."Украина должна стать федеральной землей в США", — заявил Nils P.С ним согласился Tomas F."Если Украина соответствует европейским критериям, господин Орбан должен быть немедленно назначен председателем (Европейской. — Прим. ред.) комиссии", — прокомментировала Joan M.Skaramuz уверен, что Зеленский хочет быстрее вступить в ЕС, чтобы добраться до европейской и немецкой кормушек.Bernd H. заявил, что не испытывает симпатии к украинским политикам, и раскритиковал слова Зеленского о соответствии страны критериям для членства в ЕС."Скажите, пожалуйста, что это должно быть? Оскорблять Германию, что ли?" — спросил он.С ним согласились и другие пользователи."Украина уже является де-факто членом ЕС". Теперь он совсем охренел!" — возмутился Wattenkind.Ingeburg G. назвала высказывание Зеленского невероятной наглостью.Еще один читатель напомнил об украинском законе о госязыке."Это вряд ли совместимо с европейскими ценностями", — написал он.Другие юзеры указали на странность формулировки о фактическом членстве."Кто вернет человека на землю?" — поинтересовался Hans-Jurgen L.Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.На днях премьер Италии Марио Драги сообщил, что почти все крупные государства — члены Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата.
https://ria.ru/20220601/zelenskiy-1792412218.html
https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791577999.html
https://ria.ru/20220526/sholts-1790966420.html
https://ria.ru/20220525/zelenskiy-1790523844.html
https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790213725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, евросоюз, еврокомиссия
15:34 02.06.2022 (обновлено: 17:40 02.06.2022)
Зеленский вывел немцев из себя одной фразой об Украине и ЕС
Президент Зеленский вывел из себя читателей Welt одной фразой об Украине и Евросоюзе
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Читатели газеты Die Welt
пришли в ярость после слов президента Украины Зеленского о том, что страна де-факто стала членом Евросоюза.
Такое заявление глава государства сделал, выступая по видеосвязи перед парламентом Люксембурга.
"Я считаю, что Украина
своими действиями уже показывает, что она соответствует европейским критериям", — сказал он.
Зеленский добавил, что ждет от Люксембурга помощи в получении Киевом официального статуса кандидата на вступление в ЕС
. Также он потребовал ввести новые санкции против России
и передать Украине больше оружия.
Читателей возмутили слова Зеленского. Юзеры в комментариях указали, что утверждения президента Украины расходятся с действительностью.
"Любой, кто разговаривает с бизнесменами, которые управляют или управляли компаниями на Украине, слышит со всех сторон, что коррупция и кумовство являются движущими силами украинской экономики", — написала Klara Fall.
Она напомнила, что Зеленского избирали с целью исправить ситуацию, но он с задачей не справился.
"В этих условиях членство Украины в ЕС не было бы хорошей идеей", — добавила она.
"Украина должна стать федеральной землей в США", — заявил Nils P.
С ним согласился Tomas F.
"Если Украина соответствует европейским критериям, господин Орбан должен быть немедленно назначен председателем (Европейской. — Прим. ред.) комиссии", — прокомментировала Joan M.
Skaramuz уверен, что Зеленский хочет быстрее вступить в ЕС, чтобы добраться до европейской и немецкой кормушек.
Bernd H. заявил, что не испытывает симпатии к украинским политикам, и раскритиковал слова Зеленского о соответствии страны критериям для членства в ЕС.
"Скажите, пожалуйста, что это должно быть? Оскорблять Германию
, что ли?" — спросил он.
С ним согласились и другие пользователи.
"Украина уже является де-факто членом ЕС". Теперь он совсем охренел!" — возмутился Wattenkind.
Ingeburg G. назвала высказывание Зеленского невероятной наглостью.
Еще один читатель напомнил об украинском законе о госязыке.
"Это вряд ли совместимо с европейскими ценностями", — написал он.
Другие юзеры указали на странность формулировки о фактическом членстве.
"Кто вернет человека на землю?" — поинтересовался Hans-Jurgen L.
Зеленский
28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель
. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.
Некоторые страны — Чехия
, Болгария
, Польша
, Словения
, Словакия
, Латвия
, Литва
и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг
заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.
На днях премьер Италии Марио Драги
сообщил, что почти все крупные государства — члены Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата.