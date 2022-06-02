https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792657281.html

Зеленский вывел немцев из себя одной фразой об Украине и ЕС

Зеленский вывел немцев из себя одной фразой об Украине и ЕС - РИА Новости, 02.06.2022

Зеленский вывел немцев из себя одной фразой об Украине и ЕС

Читатели газеты Die Welt пришли в ярость после слов президента Украины Зеленского о том, что страна де-факто стала членом Евросоюза. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:34

2022-06-02T15:34

2022-06-02T17:40

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

украина

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784876030_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_e77cb45ad2b598d448e067bbf39cd6fb.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt пришли в ярость после слов президента Украины Зеленского о том, что страна де-факто стала членом Евросоюза.Такое заявление глава государства сделал, выступая по видеосвязи перед парламентом Люксембурга."Я считаю, что Украина своими действиями уже показывает, что она соответствует европейским критериям", — сказал он.Зеленский добавил, что ждет от Люксембурга помощи в получении Киевом официального статуса кандидата на вступление в ЕС. Также он потребовал ввести новые санкции против России и передать Украине больше оружия.Читателей возмутили слова Зеленского. Юзеры в комментариях указали, что утверждения президента Украины расходятся с действительностью."Любой, кто разговаривает с бизнесменами, которые управляют или управляли компаниями на Украине, слышит со всех сторон, что коррупция и кумовство являются движущими силами украинской экономики", — написала Klara Fall.Она напомнила, что Зеленского избирали с целью исправить ситуацию, но он с задачей не справился."В этих условиях членство Украины в ЕС не было бы хорошей идеей", — добавила она."Украина должна стать федеральной землей в США", — заявил Nils P.С ним согласился Tomas F."Если Украина соответствует европейским критериям, господин Орбан должен быть немедленно назначен председателем (Европейской. — Прим. ред.) комиссии", — прокомментировала Joan M.Skaramuz уверен, что Зеленский хочет быстрее вступить в ЕС, чтобы добраться до европейской и немецкой кормушек.Bernd H. заявил, что не испытывает симпатии к украинским политикам, и раскритиковал слова Зеленского о соответствии страны критериям для членства в ЕС."Скажите, пожалуйста, что это должно быть? Оскорблять Германию, что ли?" — спросил он.С ним согласились и другие пользователи."Украина уже является де-факто членом ЕС". Теперь он совсем охренел!" — возмутился Wattenkind.Ingeburg G. назвала высказывание Зеленского невероятной наглостью.Еще один читатель напомнил об украинском законе о госязыке."Это вряд ли совместимо с европейскими ценностями", — написал он.Другие юзеры указали на странность формулировки о фактическом членстве."Кто вернет человека на землю?" — поинтересовался Hans-Jurgen L.Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.На днях премьер Италии Марио Драги сообщил, что почти все крупные государства — члены Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата.

https://ria.ru/20220601/zelenskiy-1792412218.html

https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791577999.html

https://ria.ru/20220526/sholts-1790966420.html

https://ria.ru/20220525/zelenskiy-1790523844.html

https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790213725.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, евросоюз, еврокомиссия