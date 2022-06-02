https://ria.ru/20220602/zedelgem-1792572990.html

В Бельгии снесли памятник латышским легионерам "Ваффен СС"

В Бельгии снесли памятник латышским легионерам "Ваффен СС" - РИА Новости, 02.06.2022

В Бельгии снесли памятник латышским легионерам "Ваффен СС"

Самоуправление бельгийской коммуны Зедельгем демонтировало памятник латышским легионерам "Ваффен СС", несмотря на протесты латвийской стороны, сообщил музей... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:31

2022-06-02T11:31

2022-06-02T11:31

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самоуправление бельгийской коммуны Зедельгем демонтировало памятник латышским легионерам "Ваффен СС", несмотря на протесты латвийской стороны, сообщил музей оккупации Латвии.Памятник латышским легионерам "Ваффен СС" был установлен в сентябре 2018 года в бельгийском городе Зедельгем в трех километрах от бывшего британского лагеря военнопленных, где после Второй мировой войны содержались латышские эсэсовцы. Памятник выполнен в виде традиционного для Латвии улья с пчелами. В начале декабря 2021 года специально созданная экспертная группа из бельгийских и иностранных историков однозначно указала на то, что установка памятника латышским легионерам в бельгийском городе была неуместным актом, и этот монумент необходимо демонтировать. По их мнению, памятник является оскорблением для жертв преступлений, совершенных легионерами."Музей оккупации Латвии с возмущением и разочарованием оценивает письмо самоуправления Зедельгема о запланированном сносе памятника "Латвийский улей во имя свободы" от 30 мая... Следуя своему намерению, самоуправление Зедельгема 31 мая демонтировало памятник и переместило в хранилище. Это было сделано без согласования с автором памятника Кристапсом Гулбисом и партнерами самоуправления в Латвии - музеем оккупации Латвии и ее обществом", - говорится в сообщении на сайте музея.Отмечается, что демонтаж памятника был произведен вопреки протесту, выраженному в письме председателя правления музея оккупации Латвии мэру Зедельгема. "В ближайшее время музей оккупации Латвии примет решение о дальнейших действиях в связи с демонтажем памятника", - говорится в сообщении.Озабоченность решением властей Зедельгема снести памятник выражал также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в письме своей бельгийской коллеге Софи Вильмес.Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны.СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса – суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

https://ria.ru/20220531/ukraina-1791973596.html

https://ria.ru/20220525/pamyatnik-1790653046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, бельгия, вторая мировая война (1939-1945)