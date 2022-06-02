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От сказки до монологов о любви: лучшие концерты зала "Зарядье" в июне - РИА Новости, 02.06.2022
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От сказки до монологов о любви: лучшие концерты зала "Зарядье" в июне
От сказки до монологов о любви: лучшие концерты зала "Зарядье" в июне - РИА Новости, 02.06.2022
От сказки до монологов о любви: лучшие концерты зала "Зарядье" в июне
Концертный Зал Зарядье завершает четвертый сезон. В афише первого летнего месяца самые разные по жанрам и исполнителям концерты. РИА Новости выбрало наиболее... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:29
2022-06-02T11:59
культпоход
концертный зал "зарядье"
вадим репин
российский национальный оркестр
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Концертный Зал Зарядье завершает четвертый сезон. В афише первого летнего месяца самые разные по жанрам и исполнителям концерты. РИА Новости выбрало наиболее интересные и необычные.Сказки русских композиторов3 июняОркестр без дирижера Персимфанс в этот вечер исполнит сказки русских композиторов – Прокофьева, Стравинского и Сидельникова. Начнут с музыки Прокофьева для балета "Трапеция". Музыканты обещают показать графический роман по мотивам этого авангардного произведения. Дальше последуют произведение Николая Сидельникова – имя его, возможно, меньше известно широкой публике, однако музыкантом он был выдающимся. "Русские сказки" представляют собой концерт для 12 солистов, в котором фольклорные мотивы соединяются с джазом и авангардом."История солдата" Стравинского – произведение известное и исполняемое, однако в редакции Персимфанса используется оригинальный текст сказки из сборника Афанасьева, так что всем известная партитура играет свежими красками. И, наконец, завершит концерт "Петя и Волк" Прокофьева, произведение, которое в Персимфансе определяют как "симфонический цирк". На сцене Зала Зарядье будет показана концертная версия постановки, впервые сыгранной в РАМТе в 2021 году.Отдельно нужно сказать и о самом Персимфансе (сокращение от "Первый симфонический ансамбль"). Первоначально это был оркестр, существовавший в Москве в 1920-е годы. После десяти лет работы первый симфонический оркестр без дирижера был распущен. Возродил Персимфанс уже в 2009 году композитор и мультиинструменталист Петр Айду.Классика минимализма8 июня"Музыку для восемнадцати музыкантов" Стив Райх написал в середине 1970-х годов, однако по сей день это сочинение остается одним из ключевых произведений минимализма ХХ века. Считается, что оно во многом определило это музыкальное направление. А легендарный Дэвид Боуи в свое время включил запись этой вещи в список 25 своих любимых альбомов.Произведение вдохновлено музыкальной культурой Бали, в том числе, звучанием гамелана – традиционного для этих мест оркестра ударных инструментов. В данном случае интерес композитора вызвала иная организация музыкального звучания, отличная от западноевропейской традиции.В общих чертах основной принцип минимализма состоит в бережном использовании композитором созвучий. То есть, композитор-минималист не разбрасывается звуками, а любуется, иногда довольно долго, звучанием одной ноты или аккорда. Слушатель довольно быстро включается в эту игру, находя для себя с каждым повтором новые краски. Довольно часто минимализм сравнивают с гипнозом или медитацией, однако тут каждый волен по-своему интерпретировать услышанное. Самое главное, что при минимальном наборе звуков, такая музыка не бывает скучной.Чайковский и Рахманинов12 июняПрограмма этого концерта вполне традиционна – в этот вечер в Зале Зарядье прозвучит музыка Чайковского и Рахманинова. Та самая классика, проверенная временем, без которой немыслима жизнь ни одной концертной академической площадки. Начнется вечер с Третьего фортепианного концерта Рахманинова, продолжится его же симфонической поэмой "Утес" и завершится Торжественной увертюрой Чайковского "1812 год".Емельянов, безусловно, музыкант виртуозный, но главное, что его выделяет, – это интересное звучание и вдумчивое исполнение. Вместе с ним выступит Российский национальный оркестр, дирижировать будет Владимир Понькин.Стихи и музыка14 июняВ Малом зале Зарядья – литературно-музыкальный вечер. Актер Владимир Кошевой будет читать стихи Пастернака, Шекспира, Евтушенко, Пушкина, Гумилёва, Бродского. Словом, список большой. Поэзия будет звучать в сопровождении органа. Даниэль Зарецкий исполнит сочинения Баха, Шостаковича, Скрябина, Рахманинова, Сати, Грибоедова, Шопена, Бетховена. По мысли автора проекта Юлии Крыловой, это – монолог о любви, захватывающее путешествие в мир высоких чувств, великой поэзии и музыки."Реквием" современного композитора22 июняВ День памяти и скорби в Зале Зарядье прозвучит "Реквием" современного композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. Сам композитор объяснял, что его "Реквием" – это не каноническая заупокойная месса, а произведение, которое отталкивается от поэзии Рождественского. Часть музыки взята из совместного выступления с Юрием Башметом, с которым композитор активно сотрудничает. Часть – из его же музыки к фильму "Собибор" Константина Хабенского. По сути, получилась музыкально-поэтическая композиция, где в качестве чтеца выступает Сергей Гармаш. Его манера чтения и проникновенный голос усиливают особенную атмосферу этого произведения.Финальный концерт сезона23 июняЗавершает зал Зарядье свой четвертый по счету сезон грандиозным концертом. Российский национальный оркестр вместе с выдающимся скрипачом Вадимом Репиным и дирижером Станиславом Кочановским представят прекрасную программу из произведений Дебюсси, Прокофьева и Скрябина.Сегодня Вадима Репина называют "русским Паганини", "одним из лучших скрипачей мира". Вундеркинд в детстве, он начал заниматься в пять лет, в 11 завоевал Золотую медаль на Международном конкурсе имени Венявского в Польше, и вскоре уже выступал в лучших залах по всему миру. Сегодня его интерпретации по-прежнему виртуозны, красота звука сочетается со зрелым пониманием композиторских замыслов.
https://ria.ru/20220601/zaryadsezon-1792098973.html
https://ria.ru/20220531/detskiespektakli-1792085205.html
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РИА Новости
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культпоход, концертный зал "зарядье", вадим репин, российский национальный оркестр
11:29 02.06.2022 (обновлено: 11:59 02.06.2022)
 

От сказки до монологов о любви: лучшие концерты зала "Зарядье" в июне

© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Концертный зал "Зарядье"
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Концертный Зал Зарядье завершает четвертый сезон. В афише первого летнего месяца самые разные по жанрам и исполнителям концерты. РИА Новости выбрало наиболее интересные и необычные.

Сказки русских композиторов

3 июня
Оркестр без дирижера Персимфанс в этот вечер исполнит сказки русских композиторов – Прокофьева, Стравинского и Сидельникова. Начнут с музыки Прокофьева для балета "Трапеция". Музыканты обещают показать графический роман по мотивам этого авангардного произведения. Дальше последуют произведение Николая Сидельникова – имя его, возможно, меньше известно широкой публике, однако музыкантом он был выдающимся. "Русские сказки" представляют собой концерт для 12 солистов, в котором фольклорные мотивы соединяются с джазом и авангардом.
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного Зала ЗарядьеПетр Айду и ансамбль Персимфанс
Петр Айду и ансамбль Персимфанс - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного Зала Зарядье
Петр Айду и ансамбль Персимфанс
"История солдата" Стравинского – произведение известное и исполняемое, однако в редакции Персимфанса используется оригинальный текст сказки из сборника Афанасьева, так что всем известная партитура играет свежими красками. И, наконец, завершит концерт "Петя и Волк" Прокофьева, произведение, которое в Персимфансе определяют как "симфонический цирк". На сцене Зала Зарядье будет показана концертная версия постановки, впервые сыгранной в РАМТе в 2021 году.
Отдельно нужно сказать и о самом Персимфансе (сокращение от "Первый симфонический ансамбль"). Первоначально это был оркестр, существовавший в Москве в 1920-е годы. После десяти лет работы первый симфонический оркестр без дирижера был распущен. Возродил Персимфанс уже в 2009 году композитор и мультиинструменталист Петр Айду.
Зал Зарядье
1 июня, 09:00
Концертный Зал Зарядье объявил планы на пятый сезон

Классика минимализма

8 июня
"Музыку для восемнадцати музыкантов" Стив Райх написал в середине 1970-х годов, однако по сей день это сочинение остается одним из ключевых произведений минимализма ХХ века. Считается, что оно во многом определило это музыкальное направление. А легендарный Дэвид Боуи в свое время включил запись этой вещи в список 25 своих любимых альбомов.
Произведение вдохновлено музыкальной культурой Бали, в том числе, звучанием гамелана – традиционного для этих мест оркестра ударных инструментов.

Сам Стивен Райх признавался, что это была лишь отправная точка для его замысла, и воспроизводить этнические инструменты он не собирался.

В данном случае интерес композитора вызвала иная организация музыкального звучания, отличная от западноевропейской традиции.
В общих чертах основной принцип минимализма состоит в бережном использовании композитором созвучий. То есть, композитор-минималист не разбрасывается звуками, а любуется, иногда довольно долго, звучанием одной ноты или аккорда. Слушатель довольно быстро включается в эту игру, находя для себя с каждым повтором новые краски. Довольно часто минимализм сравнивают с гипнозом или медитацией, однако тут каждый волен по-своему интерпретировать услышанное. Самое главное, что при минимальном наборе звуков, такая музыка не бывает скучной.

Чайковский и Рахманинов

12 июня
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного Зала ЗарядьеПианист Константин Емельянов
Пианист Константин Емельянов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного Зала Зарядье
Пианист Константин Емельянов
Программа этого концерта вполне традиционна – в этот вечер в Зале Зарядье прозвучит музыка Чайковского и Рахманинова. Та самая классика, проверенная временем, без которой немыслима жизнь ни одной концертной академической площадки. Начнется вечер с Третьего фортепианного концерта Рахманинова, продолжится его же симфонической поэмой "Утес" и завершится Торжественной увертюрой Чайковского "1812 год".

Солировать в этот вечер будет замечательный молодой пианист Константин Емельянов. Уроженец Краснодара и выпускник Московской консерватории, за последние десять лет он одержал несколько побед на международных конкурсах.

Емельянов, безусловно, музыкант виртуозный, но главное, что его выделяет, – это интересное звучание и вдумчивое исполнение. Вместе с ним выступит Российский национальный оркестр, дирижировать будет Владимир Понькин.

Стихи и музыка

14 июня
В Малом зале Зарядья – литературно-музыкальный вечер. Актер Владимир Кошевой будет читать стихи Пастернака, Шекспира, Евтушенко, Пушкина, Гумилёва, Бродского. Словом, список большой. Поэзия будет звучать в сопровождении органа. Даниэль Зарецкий исполнит сочинения Баха, Шостаковича, Скрябина, Рахманинова, Сати, Грибоедова, Шопена, Бетховена. По мысли автора проекта Юлии Крыловой, это – монолог о любви, захватывающее путешествие в мир высоких чувств, великой поэзии и музыки.

"Реквием" современного композитора

22 июня
В День памяти и скорби в Зале Зарядье прозвучит "Реквием" современного композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. Сам композитор объяснял, что его "Реквием" – это не каноническая заупокойная месса, а произведение, которое отталкивается от поэзии Рождественского. Часть музыки взята из совместного выступления с Юрием Башметом, с которым композитор активно сотрудничает. Часть – из его же музыки к фильму "Собибор" Константина Хабенского. По сути, получилась музыкально-поэтическая композиция, где в качестве чтеца выступает Сергей Гармаш. Его манера чтения и проникновенный голос усиливают особенную атмосферу этого произведения.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСкрипач Вадим Репин на репетиции программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев" на верхней сцене Большого театра
Скрипач Вадим Репин на репетиции программы Па-де-де на пальцах и для пальцев на верхней сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Скрипач Вадим Репин на репетиции программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев" на верхней сцене Большого театра

Финальный концерт сезона

23 июня
Завершает зал Зарядье свой четвертый по счету сезон грандиозным концертом. Российский национальный оркестр вместе с выдающимся скрипачом Вадимом Репиным и дирижером Станиславом Кочановским представят прекрасную программу из произведений Дебюсси, Прокофьева и Скрябина.
Сегодня Вадима Репина называют "русским Паганини", "одним из лучших скрипачей мира". Вундеркинд в детстве, он начал заниматься в пять лет, в 11 завоевал Золотую медаль на Международном конкурсе имени Венявского в Польше, и вскоре уже выступал в лучших залах по всему миру. Сегодня его интерпретации по-прежнему виртуозны, красота звука сочетается со зрелым пониманием композиторских замыслов.
Сцена из спектакля Женщина-змея
31 мая, 16:33
Горячая десятка: лучшие детские спектакли июня
 
КультпоходКонцертный зал "Зарядье"Вадим РепинРоссийский национальный оркестр
 
 
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