https://ria.ru/20220602/zakharova-1792761519.html

В Госдепе прокомментировали введение санкций против Захаровой

В Госдепе прокомментировали введение санкций против Захаровой - РИА Новости, 02.06.2022

В Госдепе прокомментировали введение санкций против Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попала под американские санкции как "высокопоставленная фигура в российском правительстве", а не из-за ее... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T23:36

2022-06-02T23:36

2022-06-02T23:36

сша

мария захарова

санкции в отношении россии

виталий савельев

максим решетников

государственный департамент сша

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попала под американские санкции как "высокопоставленная фигура в российском правительстве", а не из-за ее "конкретной роли", заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.США ранее ввели санкции против российских министров Виталия Савельева, Максима Решетникова, Ирека Файзуллина, вице-премьера Дмитрия Григоренко, бизнесменов Алексея Мордашова и Года Нисанова, а также представителя МИД РФ Марии Захаровой. Всего санкционные списки в четверг пополнились именами 17 россиян. Захарова назвала "очередным перформансом" ее включение в санкционный список США и добавила, что была уверена, что уже давно состоит в американском стоп-листе.Прайс, который ранее был включен в санкционный список России, заверил, что в санкциях против Захаровой, введенных по линии госдепартамента, нет ничего "личного".Он повторил, что не переживает из-за применения к нему российских санкций, но предположил, что американские санкции имеют более чувствительные последствия."Если США применяют санкции к кому-нибудь в России, это во многих отношениях значительно более болезненно, чем то, что Россия может сделать против нас. Мы - Соединенные Штаты Америки, а Россия - это, разумеется, страна, которая значительно..." - не договорил Прайс.Он добавил, что не имеет особого желания посещать Россию и не располагает активами в российских юрисдикциях.

https://ria.ru/20220601/ssha-1792250760.html

сша

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сша, мария захарова, санкции в отношении россии, виталий савельев, максим решетников, государственный департамент сша, нед прайс