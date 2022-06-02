https://ria.ru/20220602/zakharova-1792761519.html
В Госдепе прокомментировали введение санкций против Захаровой
В Госдепе прокомментировали введение санкций против Захаровой - РИА Новости, 02.06.2022
В Госдепе прокомментировали введение санкций против Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попала под американские санкции как "высокопоставленная фигура в российском правительстве", а не из-за ее... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:36
2022-06-02T23:36
2022-06-02T23:36
сша
мария захарова
санкции в отношении россии
виталий савельев
максим решетников
государственный департамент сша
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попала под американские санкции как "высокопоставленная фигура в российском правительстве", а не из-за ее "конкретной роли", заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.США ранее ввели санкции против российских министров Виталия Савельева, Максима Решетникова, Ирека Файзуллина, вице-премьера Дмитрия Григоренко, бизнесменов Алексея Мордашова и Года Нисанова, а также представителя МИД РФ Марии Захаровой. Всего санкционные списки в четверг пополнились именами 17 россиян. Захарова назвала "очередным перформансом" ее включение в санкционный список США и добавила, что была уверена, что уже давно состоит в американском стоп-листе.Прайс, который ранее был включен в санкционный список России, заверил, что в санкциях против Захаровой, введенных по линии госдепартамента, нет ничего "личного".Он повторил, что не переживает из-за применения к нему российских санкций, но предположил, что американские санкции имеют более чувствительные последствия."Если США применяют санкции к кому-нибудь в России, это во многих отношениях значительно более болезненно, чем то, что Россия может сделать против нас. Мы - Соединенные Штаты Америки, а Россия - это, разумеется, страна, которая значительно..." - не договорил Прайс.Он добавил, что не имеет особого желания посещать Россию и не располагает активами в российских юрисдикциях.
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сша, мария захарова, санкции в отношении россии, виталий савельев, максим решетников, государственный департамент сша, нед прайс
В Госдепе прокомментировали введение санкций против Захаровой
Пресс-секретарь Госдепа Прайс заявил, что в санкциях против Захаровой нет ничего "личного"
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попала под американские санкции как "высокопоставленная фигура в российском правительстве", а не из-за ее "конкретной роли", заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
США
ранее ввели санкции против российских министров Виталия Савельева
, Максима Решетникова
, Ирека Файзуллина, вице-премьера Дмитрия Григоренко
, бизнесменов Алексея Мордашова
и Года Нисанова
, а также представителя МИД РФ Марии Захаровой
. Всего санкционные списки в четверг пополнились именами 17 россиян. Захарова назвала "очередным перформансом" ее включение в санкционный список США и добавила, что была уверена, что уже давно состоит в американском стоп-листе.
Прайс, который ранее был включен в санкционный список России, заверил, что в санкциях против Захаровой, введенных по линии госдепартамента, нет ничего "личного".
"Это лицо оказалось под санкциями не из-за ее конкретной роли, а потому что она высокопоставленная фигура в российском правительстве. Как вы знаете, мы применяем санкции к высокопоставленным фигурам в российском правительстве, и пресс-секретарь была включена в последний раунд", - сказал Прайс на брифинге.
Он повторил, что не переживает из-за применения к нему российских санкций, но предположил, что американские санкции имеют более чувствительные последствия.
"Если США применяют санкции к кому-нибудь в России, это во многих отношениях значительно более болезненно, чем то, что Россия может сделать против нас. Мы - Соединенные Штаты Америки, а Россия - это, разумеется, страна, которая значительно..." - не договорил Прайс.
Он добавил, что не имеет особого желания посещать Россию и не располагает активами в российских юрисдикциях.