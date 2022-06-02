https://ria.ru/20220602/zakharova-1792707787.html

Захарова назвала попадание в список санкций США очередным перформансом

Захарова назвала попадание в список санкций США очередным перформансом - РИА Новости, 02.06.2022

Захарова назвала попадание в список санкций США очередным перформансом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "очередным перформансом" ее включение в санкционный список США. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:04

2022-06-02T18:04

2022-06-02T18:42

мария захарова

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

россия

москва

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "очередным перформансом" ее включение в санкционный список США.По словам Захаровой, она несколько лет сталкивалась с трудностями при получении визы. Кроме того, дипломат подчеркнула, что не имеет зарубежных счетов и недвижимости.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792712084.html

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791976382.html

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Кирилл Волков

мария захарова, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, москва, украина