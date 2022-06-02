18:04 02.06.2022 (обновлено: 18:42 02.06.2022)
Захарова назвала попадание в список санкций США очередным перформансом
Представитель МИД Захарова заявила, что у нее нет зарубежных счетов и недвижимости
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "очередным перформансом" ее включение в санкционный список США.
"Звонят и спрашивают о реакции на включение меня в "санкционный список Минфина США". Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе", — также написала она в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, она несколько лет сталкивалась с трудностями при получении визы. Кроме того, дипломат подчеркнула, что не имеет зарубежных счетов и недвижимости.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.