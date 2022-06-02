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Захарова назвала попадание в список санкций США очередным перформансом - РИА Новости, 02.06.2022
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Захарова назвала попадание в список санкций США очередным перформансом
Захарова назвала попадание в список санкций США очередным перформансом - РИА Новости, 02.06.2022
Захарова назвала попадание в список санкций США очередным перформансом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "очередным перформансом" ее включение в санкционный список США. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:04
2022-06-02T18:42
мария захарова
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
россия
москва
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "очередным перформансом" ее включение в санкционный список США.По словам Захаровой, она несколько лет сталкивалась с трудностями при получении визы. Кроме того, дипломат подчеркнула, что не имеет зарубежных счетов и недвижимости.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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мария захарова, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, москва, украина
18:04 02.06.2022 (обновлено: 18:42 02.06.2022)
 
Захарова назвала попадание в список санкций США очередным перформансом

Представитель МИД Захарова заявила, что у нее нет зарубежных счетов и недвижимости

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "очередным перформансом" ее включение в санкционный список США.

"Звонят и спрашивают о реакции на включение меня в "санкционный список Минфина США". Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе", — также написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, она несколько лет сталкивалась с трудностями при получении визы. Кроме того, дипломат подчеркнула, что не имеет зарубежных счетов и недвижимости.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
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Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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