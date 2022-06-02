https://ria.ru/20220602/zabastovka-1792643962.html

В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатов

В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатов - РИА Новости, 02.06.2022

В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатов

В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатических сотрудников в знак протеста против серии реформ Эммануэля Макрона, которые, по мнению дипломатов,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:55

2022-06-02T14:55

2022-06-02T14:55

в мире

эммануэль макрон

франция

мид франции‎

париж

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ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатических сотрудников в знак протеста против серии реформ Эммануэля Макрона, которые, по мнению дипломатов, ведут к уничтожению МИД Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее семь французских профсоюзов и группа из 500 молодых дипломатов призвала к забастовке 2 июня в знак протеста против реформ президента Эммануэля Макрона, которые, по их мнению, ставят под угрозу эффективность и престиж французской дипломатии.Десятки человек собрались в четверг на эспланаде Дома инвалидов недалеко от здания МИД Франции на набережной Орсе, чтобы выразить недовольство реформированием дипломатического корпуса. Акция протеста прошла мирно, в присутствии полицейских патрульных машин.Реформы, в частности, предполагают сокращение рабочих мест в дипломатических ведомствах на 50%. Дипломаты считают, что это ведёт к уничтожению министерства иностранных дел, численность дипломатических работников которого уже сократилась вдвое менее, чем за 30 лет.Самая спорная реформа касается "постепенного упразднения" к 2023 году двух исторических должностей во французской дипломатии - полномочных министров и советников по международным делам. Предполагается, что эти дипломаты, которых насчитывается около 700 человек, должны войти в состав нового органа "государственных администраторов".По мнению дипломатов, "эти меры по демонтажу дипломатического корпуса - нонсенс" во время спецоперации.Эта забастовка стала второй в истории министерства иностранных дел Франции. Первая прошла почти 20 лет назад - в 2003 году.Беспрецедентным стало то, что многие высокопоставленные дипломаты и послы выражают несогласие с реформами, публикуя в последние дни сообщения в Twitter в поддержку забастовки с соответствующим хэштегом.Франция находится на третьем месте после США и Китая по численности дипломатического корпуса в мире. Около 14 тысяч человек работают при французском МИД.

https://ria.ru/20220601/frantsiya-1792426364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/liga-1792422198.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эммануэль макрон, франция, мид франции‎, париж