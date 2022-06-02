https://ria.ru/20220602/yavlinskiy-1792743118.html
Явлинский прокомментировал слухи о своем отъезде цитатой Высоцкого
Явлинский прокомментировал слухи о своем отъезде цитатой Высоцкого - РИА Новости, 02.06.2022
Явлинский прокомментировал слухи о своем отъезде цитатой Высоцкого
Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский прокомментировал информацию о своем отъезде, процитировав песню Владимира Высоцкого. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T20:28
2022-06-02T20:28
2022-06-02T21:46
игорь яковлев
григорий явлинский
лондон
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский прокомментировал информацию о своем отъезде, процитировав песню Владимира Высоцкого.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон. Руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев сообщил РИА Новости, что политик уехал в отпуск в Лондон и вернется через две недели."Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!" - написал Явлинский в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220523/shnurov-1790172325.html
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игорь яковлев, григорий явлинский, лондон
20:28 02.06.2022 (обновлено: 21:46 02.06.2022)
Явлинский прокомментировал слухи о своем отъезде цитатой Высоцкого
Основатель "Яблока" Явлинский опроверг сообщения об отъезде из России словами Высоцкого