https://ria.ru/20220602/yavlinskiy-1792743118.html

Явлинский прокомментировал слухи о своем отъезде цитатой Высоцкого

Явлинский прокомментировал слухи о своем отъезде цитатой Высоцкого - РИА Новости, 02.06.2022

Явлинский прокомментировал слухи о своем отъезде цитатой Высоцкого

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский прокомментировал информацию о своем отъезде, процитировав песню Владимира Высоцкого. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T20:28

2022-06-02T20:28

2022-06-02T21:46

игорь яковлев

григорий явлинский

лондон

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский прокомментировал информацию о своем отъезде, процитировав песню Владимира Высоцкого.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон. Руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев сообщил РИА Новости, что политик уехал в отпуск в Лондон и вернется через две недели."Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!" - написал Явлинский в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220523/shnurov-1790172325.html

лондон

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игорь яковлев, григорий явлинский, лондон