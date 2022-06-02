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Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь - РИА Новости, 02.06.2022
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Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь
Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь - РИА Новости, 02.06.2022
Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь
Основатель "Яблока" Григорий Явлинский уехал в отпуск в Лондон, он вернется через две недели, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы партии Игорь... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:51
2022-06-02T20:07
общество
григорий явлинский
дубай
лондон
яблоко
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский уехал в отпуск в Лондон, он вернется через две недели, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон."Уехал в отпуск, вернется через две недели", - сказал Яковлев.Позже Явлинский в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об отъезде."Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!" - написал он.
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общество, григорий явлинский, дубай, лондон, яблоко
15:51 02.06.2022 (обновлено: 20:07 02.06.2022)
 
Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь

Пресс-секретарь Явлинского: основатель партии "Яблоко" уехал в отпуск в Лондон

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГригорий Явлинский
Григорий Явлинский - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Григорий Явлинский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский уехал в отпуск в Лондон, он вернется через две недели, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон.
"Уехал в отпуск, вернется через две недели", - сказал Яковлев.
Позже Явлинский в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об отъезде.
"Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!" - написал он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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ОбществоГригорий ЯвлинскийДубайЛондонЯблоко
 
 
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