https://ria.ru/20220602/yavlinskiy-1792663456.html
Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь
Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь - РИА Новости, 02.06.2022
Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь
Основатель "Яблока" Григорий Явлинский уехал в отпуск в Лондон, он вернется через две недели, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы партии Игорь... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:51
2022-06-02T15:51
2022-06-02T20:07
общество
григорий явлинский
дубай
лондон
яблоко
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский уехал в отпуск в Лондон, он вернется через две недели, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон."Уехал в отпуск, вернется через две недели", - сказал Яковлев.Позже Явлинский в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об отъезде."Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!" - написал он.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781489985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, григорий явлинский, дубай, лондон, яблоко
15:51 02.06.2022 (обновлено: 20:07 02.06.2022)
Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь
Пресс-секретарь Явлинского: основатель партии "Яблоко" уехал в отпуск в Лондон
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский уехал в отпуск в Лондон, он вернется через две недели, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон.
"Уехал в отпуск, вернется через две недели", - сказал Яковлев.
Позже Явлинский в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об отъезде.
"Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!" - написал он.