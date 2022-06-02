https://ria.ru/20220602/yavlinskiy-1792663456.html

Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь

Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь - РИА Новости, 02.06.2022

Явлинский вернется через две недели, заявил его пресс-секретарь

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский уехал в отпуск в Лондон, он вернется через две недели, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы партии Игорь... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:51

2022-06-02T15:51

2022-06-02T20:07

общество

григорий явлинский

дубай

лондон

яблоко

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский уехал в отпуск в Лондон, он вернется через две недели, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон."Уехал в отпуск, вернется через две недели", - сказал Яковлев.Позже Явлинский в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об отъезде."Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!" - написал он.

https://ria.ru/20220402/peskov-1781489985.html

дубай

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, григорий явлинский, дубай, лондон, яблоко