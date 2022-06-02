https://ria.ru/20220602/volonter-1792576370.html

"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру

"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру - РИА Новости, 02.06.2022

"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру

Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией.

2022-06-02T12:00

2022-06-02T12:00

2022-06-02T12:00

бери и делай

подкаст

волонтерство в россии

общество

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"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией. Что такое «главный документ добровольца», как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский. audio/mpeg

"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией. Что такое «главный документ добровольца», как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский. audio/mpeg

Что такое "главный документ добровольца", как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, волонтерство в россии, общество, аудио