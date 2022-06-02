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"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру - РИА Новости, 02.06.2022
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией.
2022-06-02T12:00
2022-06-02T12:00
2022-06-02T12:00
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общество
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"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией. Что такое «главный документ добровольца», как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский.
audio/mpeg
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией. Что такое «главный документ добровольца», как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский.
audio/mpeg
Что такое "главный документ добровольца", как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, волонтерство в россии, общество, аудио
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией.