Рейтинг@Mail.ru
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Бери и делай
Подкаст про истории успеха и как его добиться – в работе, благотворительности, музыке или бизнесе. Вместе с гостями говорим про стереотипы, неочевидные плюсы и минусы разных профессий. А еще – где и как им научиться.
https://ria.ru/20220602/volonter-1792576370.html
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру - РИА Новости, 02.06.2022
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией.
2022-06-02T12:00
2022-06-02T12:00
бери и делай
подкаст
волонтерство в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792575856_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e3bf1b77591572f62140d863d99fc119.jpg
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией. Что такое «главный документ добровольца», как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский.
audio/mpeg
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией. Что такое «главный документ добровольца», как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский.
audio/mpeg
Что такое "главный документ добровольца", как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792575856_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_dd00e7a44f9c400c6689e8f0246fd288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, волонтерство в россии, общество, аудио
12:00 02.06.2022
 

"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру

Бери и делай
"Ты должен быть добрым, но не слишком". Как волонтеру построить карьеру
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Может ли стать медицинским волонтером человек без профильного образования, кто зарабатывает деньги в благотворительных организациях и считается ли волонтерство профессией.
Что такое "главный документ добровольца", как не нарваться на мошенников и какие у волонтеров карьерные перспективы – рассказывает менеджер по связям с общественностью Московского областного центра крови и волонтер-медик Вячеслав Ставский.
Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
 
Бери и делайПодкастВолонтерство в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала