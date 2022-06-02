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Минэнерго снизило прогноз по экспорту водорода - РИА Новости, 02.06.2022
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Минэнерго снизило прогноз по экспорту водорода
Минэнерго снизило прогноз по экспорту водорода - РИА Новости, 02.06.2022
Минэнерго снизило прогноз по экспорту водорода
Минэнерго РФ подготовило предварительный стресс-сценарий программы развития низкоуглеродной водородной энергетики в России до 2030 года, в котором ухудшило... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:30
2022-06-02T09:31
экономика
россия
китай
сахалин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новатэк
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ подготовило предварительный стресс-сценарий программы развития низкоуглеродной водородной энергетики в России до 2030 года, в котором ухудшило прогноз по экспорту голубого и зеленого водорода, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию программы, направленной в компании.По данным издания, финальная версия будет внесена в правительство в июне.После начала спецоперации на Украине Россия оказалась отрезана от крупнейших мировых покупателей голубого водорода, который выпускается методом парового риформинга метана с утилизацией CO2, и зеленого водорода, который производится из воды методом электролиза при помощи ВИЭ, отмечает газета. В итоге ориентир по экспортному потенциалу водорода из РФ снижен почти в два раза - с 9,5 миллиона до 4,5 миллиона тонн. Рынок сбыта может сжаться только до Китая.В презентации отдельно уточняется, что Япония и Южная Корея также относятся к недружественным странам, но в перспективе могут проводить независимую политику в отношении России. Их потенциал по спросу оценивается в 3,7 миллиона тонн.Фактический экспорт из РФ к 2030 году может составить 1,4 миллиона тонн вместо 2,2 миллиона. На создание производства в России потребуется 21,1 миллиарда долларов инвестиций, а экспортная выручка оценивается в 12,8 миллиарда долларов.Все проекты по выпуску водорода и аммиака разделены на пять кластеров: Сахалин (проект "Росатома" по транспортировке голубого водорода морем в Китай), Якутия (проект Северо-Восточного альянса по транспортировке голубого водорода в Китай по железной дороге), Ямал (проект "Новатэка" по экспорту голубого водорода морем в Германию), Восточная Сибирь (поставки "Эн+" зеленого водорода в Китай по железной дороге) и Северо-Запад (проекты зеленого водорода "Росатома", "Роснано", "H2 Чистая энергетика").По данным издания, Минэнерго предлагает расширить действующие меры государственной поддержки в течение 10 лет. В их числе - субсидирование ставки по кредитам, налоговые льготы, компенсации 50% затрат на транспорт, снижение затрат на электроэнергию и т. д. Стоимость мер поддержки в презентации выросла до 7,6 миллиарда долларов с 2,3 миллиарда.В Минэнерго заявили, что "актуальная версия программы проходит доработку, называть обновленные параметры пока преждевременно". В "Росатоме" газете сказали, что активно продолжают развитие проектов в области водородной энергетики, в том числе на Сахалине, и рассматривают различные рынки для экспорта. В остальных компаниях не ответили.
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россия
китай
сахалин
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экономика, россия, китай, сахалин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новатэк
09:30 02.06.2022 (обновлено: 09:31 02.06.2022)
 
Минэнерго снизило прогноз по экспорту водорода

Минэнерго ухудшило прогноз по экспорту голубого и зеленого водорода из России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд, посвященный водородной энергетике
Стенд, посвященный водородной энергетике - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд, посвященный водородной энергетике. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ подготовило предварительный стресс-сценарий программы развития низкоуглеродной водородной энергетики в России до 2030 года, в котором ухудшило прогноз по экспорту голубого и зеленого водорода, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию программы, направленной в компании.
По данным издания, финальная версия будет внесена в правительство в июне.
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После начала спецоперации на Украине Россия оказалась отрезана от крупнейших мировых покупателей голубого водорода, который выпускается методом парового риформинга метана с утилизацией CO2, и зеленого водорода, который производится из воды методом электролиза при помощи ВИЭ, отмечает газета. В итоге ориентир по экспортному потенциалу водорода из РФ снижен почти в два раза - с 9,5 миллиона до 4,5 миллиона тонн. Рынок сбыта может сжаться только до Китая.
В презентации отдельно уточняется, что Япония и Южная Корея также относятся к недружественным странам, но в перспективе могут проводить независимую политику в отношении России. Их потенциал по спросу оценивается в 3,7 миллиона тонн.
Фактический экспорт из РФ к 2030 году может составить 1,4 миллиона тонн вместо 2,2 миллиона. На создание производства в России потребуется 21,1 миллиарда долларов инвестиций, а экспортная выручка оценивается в 12,8 миллиарда долларов.
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Все проекты по выпуску водорода и аммиака разделены на пять кластеров: Сахалин (проект "Росатома" по транспортировке голубого водорода морем в Китай), Якутия (проект Северо-Восточного альянса по транспортировке голубого водорода в Китай по железной дороге), Ямал (проект "Новатэка" по экспорту голубого водорода морем в Германию), Восточная Сибирь (поставки "Эн+" зеленого водорода в Китай по железной дороге) и Северо-Запад (проекты зеленого водорода "Росатома", "Роснано", "H2 Чистая энергетика").
По данным издания, Минэнерго предлагает расширить действующие меры государственной поддержки в течение 10 лет. В их числе - субсидирование ставки по кредитам, налоговые льготы, компенсации 50% затрат на транспорт, снижение затрат на электроэнергию и т. д. Стоимость мер поддержки в презентации выросла до 7,6 миллиарда долларов с 2,3 миллиарда.
В Минэнерго заявили, что "актуальная версия программы проходит доработку, называть обновленные параметры пока преждевременно". В "Росатоме" газете сказали, что активно продолжают развитие проектов в области водородной энергетики, в том числе на Сахалине, и рассматривают различные рынки для экспорта. В остальных компаниях не ответили.
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ЭкономикаРоссияКитайСахалинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новатэк
 
 
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