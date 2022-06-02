https://ria.ru/20220602/vodorod-1792526378.html

Минэнерго снизило прогноз по экспорту водорода

Минэнерго снизило прогноз по экспорту водорода - РИА Новости, 02.06.2022

Минэнерго снизило прогноз по экспорту водорода

Минэнерго РФ подготовило предварительный стресс-сценарий программы развития низкоуглеродной водородной энергетики в России до 2030 года, в котором ухудшило... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:30

2022-06-02T09:30

2022-06-02T09:31

экономика

россия

китай

сахалин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новатэк

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ подготовило предварительный стресс-сценарий программы развития низкоуглеродной водородной энергетики в России до 2030 года, в котором ухудшило прогноз по экспорту голубого и зеленого водорода, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию программы, направленной в компании.По данным издания, финальная версия будет внесена в правительство в июне.После начала спецоперации на Украине Россия оказалась отрезана от крупнейших мировых покупателей голубого водорода, который выпускается методом парового риформинга метана с утилизацией CO2, и зеленого водорода, который производится из воды методом электролиза при помощи ВИЭ, отмечает газета. В итоге ориентир по экспортному потенциалу водорода из РФ снижен почти в два раза - с 9,5 миллиона до 4,5 миллиона тонн. Рынок сбыта может сжаться только до Китая.В презентации отдельно уточняется, что Япония и Южная Корея также относятся к недружественным странам, но в перспективе могут проводить независимую политику в отношении России. Их потенциал по спросу оценивается в 3,7 миллиона тонн.Фактический экспорт из РФ к 2030 году может составить 1,4 миллиона тонн вместо 2,2 миллиона. На создание производства в России потребуется 21,1 миллиарда долларов инвестиций, а экспортная выручка оценивается в 12,8 миллиарда долларов.Все проекты по выпуску водорода и аммиака разделены на пять кластеров: Сахалин (проект "Росатома" по транспортировке голубого водорода морем в Китай), Якутия (проект Северо-Восточного альянса по транспортировке голубого водорода в Китай по железной дороге), Ямал (проект "Новатэка" по экспорту голубого водорода морем в Германию), Восточная Сибирь (поставки "Эн+" зеленого водорода в Китай по железной дороге) и Северо-Запад (проекты зеленого водорода "Росатома", "Роснано", "H2 Чистая энергетика").По данным издания, Минэнерго предлагает расширить действующие меры государственной поддержки в течение 10 лет. В их числе - субсидирование ставки по кредитам, налоговые льготы, компенсации 50% затрат на транспорт, снижение затрат на электроэнергию и т. д. Стоимость мер поддержки в презентации выросла до 7,6 миллиарда долларов с 2,3 миллиарда.В Минэнерго заявили, что "актуальная версия программы проходит доработку, называть обновленные параметры пока преждевременно". В "Росатоме" газете сказали, что активно продолжают развитие проектов в области водородной энергетики, в том числе на Сахалине, и рассматривают различные рынки для экспорта. В остальных компаниях не ответили.

https://ria.ru/20220323/spg-1779725322.html

https://ria.ru/20211227/stantsiya-1765585173.html

https://ria.ru/20220505/gaz-1787001521.html

россия

китай

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, китай, сахалин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новатэк