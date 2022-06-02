19:42 02.06.2022 (обновлено: 19:51 02.06.2022)
Силы России и ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого
В ДНР сообщили о предотвращении прорыва украинских военных в районе Верхнеторецкого
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Военнослужащие ДНР и ВС России предотвратили попытку прорыва украинских войск у Верхнеторецкого, сообщила Народная милиция республики.
"Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены два танка Т-64, две БМП и до 30 человек личного состава", — также говорится в заявлении о боевых действиях за сутки в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что силы союзников, кроме того, подавили две огневые точки ВСУ в районе Красногоровки.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.