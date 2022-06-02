Рейтинг@Mail.ru
Силы России и ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/verkhnetoretskoe-1792734554.html
Силы России и ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого
Силы России и ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого - РИА Новости, 02.06.2022
Силы России и ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого
Военнослужащие ДНР и ВС России предотвратили попытку прорыва украинских войск у Верхнеторецкого, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:42
2022-06-02T19:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
красногоровка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792737540_0:25:3267:1863_1920x0_80_0_0_18f1380c9ad5fee1767adfc4415a6b21.jpg
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Военнослужащие ДНР и ВС России предотвратили попытку прорыва украинских войск у Верхнеторецкого, сообщила Народная милиция республики.Отмечается, что силы союзников, кроме того, подавили две огневые точки ВСУ в районе Красногоровки.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792585509.html
донецкая народная республика
украина
россия
красногоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792737540_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_878d14f581e8a500e34621d2407ecb97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, красногоровка
19:42 02.06.2022 (обновлено: 19:51 02.06.2022)
 
Силы России и ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого

В ДНР сообщили о предотвращении прорыва украинских военных в районе Верхнеторецкого

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня Ураган подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Реактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Военнослужащие ДНР и ВС России предотвратили попытку прорыва украинских войск у Верхнеторецкого, сообщила Народная милиция республики.

"Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены два танка Т-64, две БМП и до 30 человек личного состава", — также говорится в заявлении о боевых действиях за сутки в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что силы союзников, кроме того, подавили две огневые точки ВСУ в районе Красногоровки.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 12:03Специальная военная операция на Украине
Российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ПутинКрасногоровка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала