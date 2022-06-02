https://ria.ru/20220602/verkhnetoretskoe-1792734554.html

Силы России и ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого

Силы России и ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого - РИА Новости, 02.06.2022

Силы России и ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого

Военнослужащие ДНР и ВС России предотвратили попытку прорыва украинских войск у Верхнеторецкого, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:42

2022-06-02T19:42

2022-06-02T19:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

в мире

владимир путин

красногоровка

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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Военнослужащие ДНР и ВС России предотвратили попытку прорыва украинских войск у Верхнеторецкого, сообщила Народная милиция республики.Отмечается, что силы союзников, кроме того, подавили две огневые точки ВСУ в районе Красногоровки.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792585509.html

донецкая народная республика

украина

россия

красногоровка

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донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, красногоровка