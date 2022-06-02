https://ria.ru/20220602/valyuta-1792547061.html

Курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 26 копеек

Курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 26 копеек - РИА Новости, 02.06.2022

Курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 26 копеек

Рубль в начале торгов четверга умеренно растет к основным инвалютам: доллар опустился к 61 рублю, евро - в районе 64 рублей, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:20

2022-06-02T10:20

2022-06-02T10:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

валюта

доллар

евро

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рубль в начале торгов четверга умеренно растет к основным инвалютам: доллар опустился к 61 рублю, евро - в районе 64 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра", открыв торги на уровне 60,99 рубля, на 10.06 мск снижается на 24 копейки, до 61,04 рубля, евро теряет 26 копеек, до 64,12 рубля.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, валюта, доллар, евро