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Курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 26 копеек
Курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 26 копеек - РИА Новости, 02.06.2022
Курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 26 копеек
Рубль в начале торгов четверга умеренно растет к основным инвалютам: доллар опустился к 61 рублю, евро - в районе 64 рублей, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:20
2022-06-02T10:20
2022-06-02T10:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рубль в начале торгов четверга умеренно растет к основным инвалютам: доллар опустился к 61 рублю, евро - в районе 64 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра", открыв торги на уровне 60,99 рубля, на 10.06 мск снижается на 24 копейки, до 61,04 рубля, евро теряет 26 копеек, до 64,12 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, валюта, доллар, евро
10:20 02.06.2022 (обновлено: 10:21 02.06.2022)
Курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 26 копеек
Курс доллара в начале торгов в четверг снизился на 24 копейки, евро — на 26 копеек