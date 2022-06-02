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Медведев: призывы из США мешают урегулированию конфликта на Украине
Медведев: призывы из США мешают урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 02.06.2022
Медведев: призывы из США мешают урегулированию конфликта на Украине
Шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются под влиянием призывов из Вашингтона и Брюсселя, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T22:26
2022-06-02T22:26
2022-06-02T22:37
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются под влиянием призывов из Вашингтона и Брюсселя, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что некоторое время назад Украина "будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам", причем на "относительно реалистической позиции", которая заключалась в том числе в готовности признать Крым и Донбасс, отказаться от участия в НАТО, провести частичную демилитаризацию."Но в какой-то период – явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, – они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась. Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему", - добавил он.
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в мире, украина, брюссель, вашингтон (штат), сша, дмитрий медведев
22:26 02.06.2022 (обновлено: 22:37 02.06.2022)
Медведев: призывы из США мешают урегулированию конфликта на Украине
Медведев считает, что призывы из США и ЕС мешают урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются под влиянием призывов из Вашингтона и Брюсселя, считает
зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются. И это невозможно не заметить", - сказал Медведев в интервью Al Jazeera в ответ на вопрос о перспективах дипурегулирования ситуации.
Он напомнил, что некоторое время назад Украина "будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам", причем на "относительно реалистической позиции", которая заключалась в том числе в готовности признать Крым и Донбасс, отказаться от участия в НАТО, провести частичную демилитаризацию.
"Но в какой-то период – явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, – они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась. Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему", - добавил он.