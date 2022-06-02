https://ria.ru/20220602/uregulirovanie-1792755009.html

Медведев: призывы из США мешают урегулированию конфликта на Украине

Медведев: призывы из США мешают урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 02.06.2022

Медведев: призывы из США мешают урегулированию конфликта на Украине

Шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются под влиянием призывов из Вашингтона и Брюсселя, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T22:26

2022-06-02T22:26

2022-06-02T22:37

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются под влиянием призывов из Вашингтона и Брюсселя, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что некоторое время назад Украина "будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам", причем на "относительно реалистической позиции", которая заключалась в том числе в готовности признать Крым и Донбасс, отказаться от участия в НАТО, провести частичную демилитаризацию."Но в какой-то период – явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, – они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась. Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему", - добавил он.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791976382.html

украина

брюссель

вашингтон (штат)

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в мире, украина, брюссель, вашингтон (штат), сша, дмитрий медведев