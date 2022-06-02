На Украине экс-замминистра по оккупированным территориям получил срок
Экс-замминистра по оккупированным территориям получил на Украине десять лет за взятку
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины приговорен к десяти годам лишения свободы за взятку в 480 тысяч долларов, сообщили в четверг в СБ Украины.
"К 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки. Экс-чиновника и его помощника сотрудники СБУ задержали в августе 2019 года во время получения части средств – 480 тысяч долларов", - говорится в сообщении СБ в Facebook*.
По информации ведомства, приговор суда вступил в силу. Имя осужденного СБ не уточняет.
Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в августе 2019 года сообщала о задержании на тот момент замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов.
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