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На Украине экс-замминистра по оккупированным территориям получил срок

На Украине экс-замминистра по оккупированным территориям получил срок - РИА Новости, 02.06.2022

На Украине экс-замминистра по оккупированным территориям получил срок

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины приговорен к десяти годам лишения свободы за взятку в 480 тысяч долларов, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:03

2022-06-02T15:03

2022-06-02T15:03

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины приговорен к десяти годам лишения свободы за взятку в 480 тысяч долларов, сообщили в четверг в СБ Украины."К 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки. Экс-чиновника и его помощника сотрудники СБУ задержали в августе 2019 года во время получения части средств – 480 тысяч долларов", - говорится в сообщении СБ в Facebook*.По информации ведомства, приговор суда вступил в силу. Имя осужденного СБ не уточняет.Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в августе 2019 года сообщала о задержании на тот момент замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, служба безопасности украины