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Брюссель подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в МИД - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792588094.html
Брюссель подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в МИД
Брюссель подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в МИД - РИА Новости, 02.06.2022
Брюссель подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в МИД
Саммит ЕС показал, что Брюссель вместо урегулирования настойчиво подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в четверг в МИД России. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:13
2022-06-02T12:13
специальная военная операция на украине
киев
в мире
брюссель
россия
евросоюз
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Саммит ЕС показал, что Брюссель вместо урегулирования настойчиво подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в четверг в МИД России."В своих "заключениях" от 30 мая этого года лидеры ЕС вновь ни словом не обмолвились о сценарии мирного переговорного урегулирования ситуации на Украине, которое, как известно, заблокировано Киевом. Напротив, Евросоюз целенаправленно подталкивает Киев все ближе к краю пропасти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам внеочередного саммита Евросоюза.Отмечается, что ЕС поддерживает воинственные амбиции властей Украины неопределенными обещаниями интеграции в ЕС, поставками смертоносных вооружений и посулами денег, "в том числе чужих, которые в Брюсселе не прочь конфисковать у России". "При этом замалчиваются чудовищные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими боевиками-неонацистами, и их издевательство над мирными жителями", - заявили в министерстве.
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киев, в мире, брюссель, россия, евросоюз
12:13 02.06.2022
 
Брюссель подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в МИД

В МИД заявили, что Брюссель вместо урегулирования подталкивает Киев к краю пропасти

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Саммит ЕС показал, что Брюссель вместо урегулирования настойчиво подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в четверг в МИД России.
"В своих "заключениях" от 30 мая этого года лидеры ЕС вновь ни словом не обмолвились о сценарии мирного переговорного урегулирования ситуации на Украине, которое, как известно, заблокировано Киевом. Напротив, Евросоюз целенаправленно подталкивает Киев все ближе к краю пропасти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам внеочередного саммита Евросоюза.
Отмечается, что ЕС поддерживает воинственные амбиции властей Украины неопределенными обещаниями интеграции в ЕС, поставками смертоносных вооружений и посулами денег, "в том числе чужих, которые в Брюсселе не прочь конфисковать у России". "При этом замалчиваются чудовищные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими боевиками-неонацистами, и их издевательство над мирными жителями", - заявили в министерстве.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 22:13Союзное государство
Мезенцев назвал попытки сделать Украину "антироссией" потерей для Европы
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреБрюссельРоссияЕвросоюз
 
 
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