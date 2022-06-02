https://ria.ru/20220602/ukraina-1792588094.html

Брюссель подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в МИД

Брюссель подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в МИД - РИА Новости, 02.06.2022

Брюссель подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в МИД

Саммит ЕС показал, что Брюссель вместо урегулирования настойчиво подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в четверг в МИД России. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:13

2022-06-02T12:13

2022-06-02T12:13

специальная военная операция на украине

киев

в мире

брюссель

россия

евросоюз

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Саммит ЕС показал, что Брюссель вместо урегулирования настойчиво подталкивает Киев к краю пропасти, заявили в четверг в МИД России."В своих "заключениях" от 30 мая этого года лидеры ЕС вновь ни словом не обмолвились о сценарии мирного переговорного урегулирования ситуации на Украине, которое, как известно, заблокировано Киевом. Напротив, Евросоюз целенаправленно подталкивает Киев все ближе к краю пропасти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам внеочередного саммита Евросоюза.Отмечается, что ЕС поддерживает воинственные амбиции властей Украины неопределенными обещаниями интеграции в ЕС, поставками смертоносных вооружений и посулами денег, "в том числе чужих, которые в Брюсселе не прочь конфисковать у России". "При этом замалчиваются чудовищные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими боевиками-неонацистами, и их издевательство над мирными жителями", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20220531/antirossiya-1792216566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, брюссель, россия, евросоюз