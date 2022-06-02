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На Украине оценили экономические убытки на фоне российской спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/ubytki-1792729574.html
На Украине оценили экономические убытки на фоне российской спецоперации
На Украине оценили экономические убытки на фоне российской спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022
На Украине оценили экономические убытки на фоне российской спецоперации
Кабмин Украины оценивает общие потери экономики страны на фоне спецоперации РФ в 600 миллиардов долларов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:20
2022-06-02T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
цены на нефть
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Кабмин Украины оценивает общие потери экономики страны на фоне спецоперации РФ в 600 миллиардов долларов."По оценкам правительства, общие потери экономики Украины из-за войны уже достигли 600 миллиардов долларов", - говорится в сообщении на сайте кабмина.В середине марта премьер Украины Денис Шмыгаль призывал партнеров помочь наполнить фонд восстановления Украины, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ в апреле заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, денис шмыгаль, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, цены на нефть, владимир путин, мвф, ситуация в днр и лнр
19:20 02.06.2022 (обновлено: 19:23 02.06.2022)
 
На Украине оценили экономические убытки на фоне российской спецоперации

Кабинет министров Украины: экономические убытки страны достигли 600 миллиардов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Кабмин Украины оценивает общие потери экономики страны на фоне спецоперации РФ в 600 миллиардов долларов.
"По оценкам правительства, общие потери экономики Украины из-за войны уже достигли 600 миллиардов долларов", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
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В середине марта премьер Украины Денис Шмыгаль призывал партнеров помочь наполнить фонд восстановления Украины, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ в апреле заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:53Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаРоссияДонбассВладимир ЗеленскийЦены на нефтьВладимир ПутинМВФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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