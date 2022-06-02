19:20 02.06.2022 (обновлено: 19:23 02.06.2022)
На Украине оценили экономические убытки на фоне российской спецоперации
Кабинет министров Украины: экономические убытки страны достигли 600 миллиардов долларов
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Кабмин Украины оценивает общие потери экономики страны на фоне спецоперации РФ в 600 миллиардов долларов.
"По оценкам правительства, общие потери экономики Украины из-за войны уже достигли 600 миллиардов долларов", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
В середине марта премьер Украины Денис Шмыгаль призывал партнеров помочь наполнить фонд восстановления Украины, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ в апреле заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.