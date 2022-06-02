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В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 03.06.2022
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В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями
В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 03.06.2022
В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями
Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в центре Москвы на Комсомольском проспекте, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T23:57
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происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в центре Москвы на Комсомольском проспекте, сообщила столичная прокуратура.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что найденный мертвым мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства. По поручению прокурора Москвы Дениса Попова работу правоохранительных органов координирует на месте происшествия прокурор Всеволод Ситников.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы
23:57 02.06.2022 (обновлено: 01:25 03.06.2022)
 
В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями

На Комсомольском проспекте в центре Москвы нашли убитым мужчину

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в центре Москвы на Комсомольском проспекте, сообщила столичная прокуратура.
"На Комсомольском проспекте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что найденный мертвым мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства.
По поручению прокурора Москвы Дениса Попова работу правоохранительных органов координирует на месте происшествия прокурор Всеволод Ситников.
 
ПроисшествияМоскваПрокуратура г. Москвы
 
 
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