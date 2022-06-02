https://ria.ru/20220602/ubiystvo-1792762921.html
В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями
В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 03.06.2022
В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями
Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в центре Москвы на Комсомольском проспекте, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T23:57
2022-06-02T23:57
2022-06-03T01:25
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в центре Москвы на Комсомольском проспекте, сообщила столичная прокуратура.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что найденный мертвым мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства. По поручению прокурора Москвы Дениса Попова работу правоохранительных органов координирует на месте происшествия прокурор Всеволод Ситников.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, прокуратура г. москвы
23:57 02.06.2022 (обновлено: 01:25 03.06.2022)
В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями
На Комсомольском проспекте в центре Москвы нашли убитым мужчину