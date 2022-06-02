https://ria.ru/20220602/ubiystvo-1792762921.html

В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями

В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 03.06.2022

В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в центре Москвы на Комсомольском проспекте, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T23:57

2022-06-02T23:57

2022-06-03T01:25

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в центре Москвы на Комсомольском проспекте, сообщила столичная прокуратура.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что найденный мертвым мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства. По поручению прокурора Москвы Дениса Попова работу правоохранительных органов координирует на месте происшествия прокурор Всеволод Ситников.

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, прокуратура г. москвы