https://ria.ru/20220602/turtsiya-1792499442.html

ООН сменила название Турции

ООН сменила название Турции - РИА Новости, 02.06.2022

ООН сменила название Турции

ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T01:19

2022-06-02T01:19

2022-06-02T01:23

в мире

антониу гутерриш

мевлют чавушоглу

турция

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", - сказал Дюжаррик. По его словам, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится, добавил Дюжаррик.Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".Ранее власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon. Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.

https://ria.ru/20220530/belorussiya-1791723496.html

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в мире, антониу гутерриш, мевлют чавушоглу, турция, оон