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ООН сменила название Турции - РИА Новости, 02.06.2022
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ООН сменила название Турции
ООН сменила название Турции - РИА Новости, 02.06.2022
ООН сменила название Турции
ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T01:19
2022-06-02T01:23
в мире
антониу гутерриш
мевлют чавушоглу
турция
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", - сказал Дюжаррик. По его словам, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится, добавил Дюжаррик.Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".Ранее власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon. Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.
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в мире, антониу гутерриш, мевлют чавушоглу, турция, оон
01:19 02.06.2022 (обновлено: 01:23 02.06.2022)
 
ООН сменила название Турции

ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах с Turkey на Türkiye

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", - сказал Дюжаррик. По его словам, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.

Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится, добавил Дюжаррик.
Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".
Ранее власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon. Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.
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В миреАнтониу ГутерришМевлют ЧавушоглуТурцияООН
 
 
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