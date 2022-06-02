https://ria.ru/20220602/turoperatory-1792615163.html

Ростуризм планирует ввести нулевой НДС для туроператоров

Ростуризм планирует ввести нулевой НДС для туроператоров - РИА Новости, 02.06.2022

Ростуризм планирует ввести нулевой НДС для туроператоров

Ростуризм работает над тем, чтобы нулевой НДС был предоставлен не только отельерам, но и туроператорам, заявила заместитель руководителя ведомства Елена... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:14

2022-06-02T14:14

2022-06-02T14:15

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ростуризм работает над тем, чтобы нулевой НДС был предоставлен не только отельерам, но и туроператорам, заявила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова."Мы понимаем, что туроператоры являются частью общей экосистемы отрасли, и они должны быть интегрированы в меры поддержки. Мы работаем в этом направлении", — сказала Лысенкова.Говоря о нулевом НДС для гостиниц, замглавы Ростуризма отметила, что эта мера с 1 июля будет распространяться на уже работающие отели — до 30 июня 2027 года, а также на заработавшие в этом году объекты размещения и их собственников — в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.Президент России Владимир Путин в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в отелях и иных средствах размещения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, ндс, льготы