https://ria.ru/20220602/turoperatory-1792615163.html
Ростуризм планирует ввести нулевой НДС для туроператоров
Ростуризм планирует ввести нулевой НДС для туроператоров - РИА Новости, 02.06.2022
Ростуризм планирует ввести нулевой НДС для туроператоров
Ростуризм работает над тем, чтобы нулевой НДС был предоставлен не только отельерам, но и туроператорам, заявила заместитель руководителя ведомства Елена... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:14
2022-06-02T14:14
2022-06-02T14:15
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ростуризм работает над тем, чтобы нулевой НДС был предоставлен не только отельерам, но и туроператорам, заявила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова."Мы понимаем, что туроператоры являются частью общей экосистемы отрасли, и они должны быть интегрированы в меры поддержки. Мы работаем в этом направлении", — сказала Лысенкова.Говоря о нулевом НДС для гостиниц, замглавы Ростуризма отметила, что эта мера с 1 июля будет распространяться на уже работающие отели — до 30 июня 2027 года, а также на заработавшие в этом году объекты размещения и их собственников — в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.Президент России Владимир Путин в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в отелях и иных средствах размещения.
https://ria.ru/20220523/puteshestviya-1790081678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, ндс, льготы
14:14 02.06.2022 (обновлено: 14:15 02.06.2022)
Ростуризм планирует ввести нулевой НДС для туроператоров
Ростуризм работает над возможностью введения нулевого НДС для туроператоров
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ростуризм работает над тем, чтобы нулевой НДС был предоставлен не только отельерам, но и туроператорам, заявила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова.
"Мы понимаем, что туроператоры являются частью общей экосистемы отрасли, и они должны быть интегрированы в меры поддержки. Мы работаем в этом направлении", — сказала Лысенкова.
Говоря о нулевом НДС для гостиниц, замглавы Ростуризма отметила, что эта мера с 1 июля будет распространяться на уже работающие отели — до 30 июня 2027 года, а также на заработавшие в этом году объекты размещения и их собственников — в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.
Президент России Владимир Путин в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в отелях и иных средствах размещения.