https://ria.ru/20220602/toplivo-1792614260.html

В Молдавии выросли цены на топливо

В Молдавии выросли цены на топливо - РИА Новости, 02.06.2022

В Молдавии выросли цены на топливо

В Молдавии на фоне решения ЕС о прекращении импорта нефти из России продолжают расти цены на горючее, сообщили в четверг в пресс-службе Национального агентства... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:23

2022-06-02T13:23

2022-06-02T13:23

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молдавия

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. В Молдавии на фоне решения ЕС о прекращении импорта нефти из России продолжают расти цены на горючее, сообщили в четверг в пресс-службе Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ).Стоимость топлива в республике растет с конца прошлого года. Национальный регулятор рынка ранее уточнял, что на повышение конечной цены влияет ряд факторов, включая колебания обменного курса молдавского лея по отношению к доллару и реакцию международных рынков на растущий спрос со стороны Украины. В НАРЭ уточнили, что решение ЕС прекратить импорт нефти из России привело к росту цены на нефть."В пятницу, 3 июня, цена на бензин А-95 составит 31,93 лея (примерно 1,8 доллара) за литр. Дизельное топливо будут продавать по 28,3 лея (примерно 1,63 доллара) за литр", - сообщили в НАРЭ.Как отметили в ведомстве, за последние две недели котировки топлива, на которые ориентируется НАРЭ при расчете максимальных цен, выросли на 195 долларов за тонну (16%) для бензина и 218 долларов за тонну (21%) для дизельного топлива.В Молдавии наблюдается экономический кризис, который спровоцировал рост цен. На этом фоне оппозиция проводит акции протеста в Кишиневе, обвиняя правительство в бездействии.К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33%, до 1,1 доллара, из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220524/benzin-1790436033.html

https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, молдавия, россия, украина, молдовагаз, евросоюз