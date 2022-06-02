Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии выросли цены на топливо - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/toplivo-1792614260.html
В Молдавии выросли цены на топливо
В Молдавии выросли цены на топливо - РИА Новости, 02.06.2022
В Молдавии выросли цены на топливо
В Молдавии на фоне решения ЕС о прекращении импорта нефти из России продолжают расти цены на горючее, сообщили в четверг в пресс-службе Национального агентства... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:23
2022-06-02T13:23
экономика
молдавия
россия
украина
молдовагаз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a0b965d78d5f2cbc03b831b86532bbb.jpg
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. В Молдавии на фоне решения ЕС о прекращении импорта нефти из России продолжают расти цены на горючее, сообщили в четверг в пресс-службе Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ).Стоимость топлива в республике растет с конца прошлого года. Национальный регулятор рынка ранее уточнял, что на повышение конечной цены влияет ряд факторов, включая колебания обменного курса молдавского лея по отношению к доллару и реакцию международных рынков на растущий спрос со стороны Украины. В НАРЭ уточнили, что решение ЕС прекратить импорт нефти из России привело к росту цены на нефть."В пятницу, 3 июня, цена на бензин А-95 составит 31,93 лея (примерно 1,8 доллара) за литр. Дизельное топливо будут продавать по 28,3 лея (примерно 1,63 доллара) за литр", - сообщили в НАРЭ.Как отметили в ведомстве, за последние две недели котировки топлива, на которые ориентируется НАРЭ при расчете максимальных цен, выросли на 195 долларов за тонну (16%) для бензина и 218 долларов за тонну (21%) для дизельного топлива.В Молдавии наблюдается экономический кризис, который спровоцировал рост цен. На этом фоне оппозиция проводит акции протеста в Кишиневе, обвиняя правительство в бездействии.К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33%, до 1,1 доллара, из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20220524/benzin-1790436033.html
https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_209:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_585646b7b023a812a162b658faac2444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, россия, украина, молдовагаз, евросоюз
13:23 02.06.2022
 
В Молдавии выросли цены на топливо

В Молдавии выросли цены на топливо на фоне решения ЕС о запрете импорта российской нефти

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Заправка автомобиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. В Молдавии на фоне решения ЕС о прекращении импорта нефти из России продолжают расти цены на горючее, сообщили в четверг в пресс-службе Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ).
Стоимость топлива в республике растет с конца прошлого года. Национальный регулятор рынка ранее уточнял, что на повышение конечной цены влияет ряд факторов, включая колебания обменного курса молдавского лея по отношению к доллару и реакцию международных рынков на растущий спрос со стороны Украины. В НАРЭ уточнили, что решение ЕС прекратить импорт нефти из России привело к росту цены на нефть.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 16:16
Цена бензина на заправках в США обновила исторический максимум
"В пятницу, 3 июня, цена на бензин А-95 составит 31,93 лея (примерно 1,8 доллара) за литр. Дизельное топливо будут продавать по 28,3 лея (примерно 1,63 доллара) за литр", - сообщили в НАРЭ.
Как отметили в ведомстве, за последние две недели котировки топлива, на которые ориентируется НАРЭ при расчете максимальных цен, выросли на 195 долларов за тонну (16%) для бензина и 218 долларов за тонну (21%) для дизельного топлива.
В Молдавии наблюдается экономический кризис, который спровоцировал рост цен. На этом фоне оппозиция проводит акции протеста в Кишиневе, обвиняя правительство в бездействии.
К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33%, до 1,1 доллара, из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.
Конная повозка на одной из центральных улиц Берлина - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 22:21
В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин
 
ЭкономикаМолдавияРоссияУкраинаМолдовагазЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала