В Молдавии выросли цены на топливо
В Молдавии выросли цены на топливо на фоне решения ЕС о запрете импорта российской нефти
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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. В Молдавии на фоне решения ЕС о прекращении импорта нефти из России продолжают расти цены на горючее, сообщили в четверг в пресс-службе Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ).
Стоимость топлива в республике растет с конца прошлого года. Национальный регулятор рынка ранее уточнял, что на повышение конечной цены влияет ряд факторов, включая колебания обменного курса молдавского лея по отношению к доллару и реакцию международных рынков на растущий спрос со стороны Украины. В НАРЭ уточнили, что решение ЕС прекратить импорт нефти из России привело к росту цены на нефть.
"В пятницу, 3 июня, цена на бензин А-95 составит 31,93 лея (примерно 1,8 доллара) за литр. Дизельное топливо будут продавать по 28,3 лея (примерно 1,63 доллара) за литр", - сообщили в НАРЭ.
Как отметили в ведомстве, за последние две недели котировки топлива, на которые ориентируется НАРЭ при расчете максимальных цен, выросли на 195 долларов за тонну (16%) для бензина и 218 долларов за тонну (21%) для дизельного топлива.
К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33%, до 1,1 доллара, из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.