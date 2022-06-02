https://ria.ru/20220602/tolstoy-1792571247.html

Владимир Толстой: наши классики не страдают от отмены русской культуры

Владимир Толстой: наши классики не страдают от отмены русской культуры - РИА Новости, 02.06.2022

Владимир Толстой: наши классики не страдают от отмены русской культуры

Советник президента РФ по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого и писатель-эссеист Владимир Толстой рассказал о будущем российской культуры, отношении к... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:00

2022-06-02T12:00

2022-06-02T12:01

интервью

владимир толстой

россия

культура

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Советник президента РФ по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого и писатель-эссеист Владимир Толстой рассказал о будущем российской культуры, отношении к уехавшим за рубеж на фоне спецоперации артистам, проекте и критике указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и будущем сериале собственного авторства о легендарном прапрадеде. Беседовала Катерина Алабина.– Расскажите, с какими вызовами столкнулись области российской культуры после начала спецоперации? Какая сфера, на ваш взгляд, была затронута наиболее сильно?– Первое, с чем мы столкнулись (после начала спецоперации – ред.), – это, наверное, отсутствие контента в кинотеатрах. Это, конечно, большой вызов, ведь кино не сделаешь за три дня. Для того, чтобы снять полноценный большой зрительский фильм, нужно два-три года. Конечно, кинотеатры и кинопрокатчики не были готовы к тому, что большой объем контента западных, прежде всего, голливудских фильмов уйдет с нашего рынка. Мы пытаемся заполнять (эту нишу – ред.), ищем фильмы в других странах, с которыми у нас сохраняются более добрые отношения. И, конечно, сейчас постепенно будет увеличено производство национальных фильмов. Спокойно абсолютно ищем возможности, чтобы не "легла" киносеть, чтобы не закрывались массово кинотеатры, если говорить об этой сфере.– А что насчет театров?– Что касается театрального показа, то режиссеры и директора театров говорят, что давно не видели такого мощного всплеска интереса к спектаклями. Аншлаги! Просто везде, не только в крупнейших театрах, где они бывали и раньше, но и в целом вообще, практически на всех театральных площадках — не только в Москве, Санкт-Петербурге, но и в регионах. Мы наблюдаем огромный интерес людей к театру.– Учитывая вашу крепкую связь с миром литературы не могу не спросить, случились ли тектонические сдвиги в литературном мире?– Литература в меньшей степени зависит от текущих обстоятельств. Писатель сидит и пишет, да и все. Пока у нас есть и переводная литература, и премиальные процессы все продолжаются. В частности, много интересного будет на фестивале "Красная площадь", приходите!– Получается, так или иначе последние события отразились на всех культурных сферах. Возможно, в сложившейся ситуации есть и позитивные стороны?– Да, в общем, это вызов, брошенный всем деятелям культуры. Мне кажется, это может вызвать даже какой-то позитивный всплеск, творческий подъем. Надо сосредоточиться на своем творчестве. В сложные моменты, в общем-то, всегда как-то происходит "внутренняя мобилизация". Есть возможность, как мне кажется, на "зеленый свет", "дорогу молодым", которые могут в этой ситуации себя проявить.– Россия сегодня поддерживает артистов из ЛНР и ДНР? В частности, на фоне того, что некоторые недружественные страны приостанавливают культурное сотрудничество как с этими республиками, так и с Россией.– Культурные контакты с этими республиками давно были, и сейчас они только усиливаются. Это и обмены, и гастрольные поездки… У Минкультуры РФ даже есть специальный гастрольный проект, связанный со взаимными поездками театральных и музыкальных коллективов друг к другу. А из ближайшего, например, на фестивале "Красная площадь" состоится вступление донецких и луганских поэтов, "Поэзия Донбасса". Эти связи будут только крепнуть.– В январе на портале нормативных актов был опубликован проект указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Позднее Минкультуры РФ сообщило, что общественные обсуждения проекта приостанавливаются. Как вы считаете, актуально ли вступление его в силу в ближайшем будущем?– У нас вот есть основы государственной культурной политики, принятые в 2014 году, они и сейчас остаются абсолютно актуальны. Может быть, какие-то позиции будут усилены, или будут внесены коррективы в этот документ. Но мне ничего пока сейчас неизвестно.– Обсуждения тогда приостановили в том числе потому, что очень многие культурные деятели высказали критические замечания относительно проекта, в том числе не последние имена профессиональной среды, например, Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Калягин. Сообщалось, что проект будут дорабатывать. Как вы думаете, почему проект получил столько критики?– Ну, культурные деятели – очень тонко чувствующие натуры, они всегда опасаются любых форм ограничения творчества. Есть наше законодательство, и его нарушать нельзя, и поэтому творчество не должно пропагандировать вещи, которые табуированы в обществе и, тем более, законодательно запрещены.– Стоит ли сейчас, в текущей ситуации, что-то запрещать деятелям культуры?– На мой взгляд, не надо ничего закреплять какими-то там законодательными или иными актами. Мне кажется, что сейчас вопрос самоограничения и ответственности авторов встает на первый план – очень важно, чтобы творцы просто ответственно относились к тому, что они делают.– Поддерживает ли правительство тех, кто пострадал от санкций?– Конечно, правительство рассматривает меры поддержки. Например, Президентский фонд культурных инициатив специально два дополнительных этапа сейчас экстренно сделал, чтобы поддержать тех, кто по тем или иным причинам пострадал из-за этой ситуации.– А что можете сказать об уехавших артистах? Как считаете, примут ли их коллективы в случае, если они захотят вернуться? И ваше личное мнение о тех, кто решил уехать.– Я думаю, это моральный выбор каждого человека, люди имеют на него право. Я отношусь без осуждения, если это, конечно, не люди, которые позволяют себе какие-то некрасивые комментарии по отношению к стране, в которой они стали известными, знаменитыми, где они достигли каких-то больших успехов. Многие вещи говорятся сгоряча, на эмоциях. Конечно, нужно быть сдержаннее, на мой взгляд. К тому же, есть такой момент, к сожалению, что от людей, оказавшихся на территории недружественных стран, практически требуют говорить какие-то вещи против нашей страны. Это ловушка, западня, по большому счету. Что касается дальнейшего, возвращения их в коллективы – что сказать, жизнь все рассудит.– Наверное, вы много и часто слышали о том, что выступления российских артистов за рубежом систематически отменяют. Однако также досталось и давно почившим гениям русской культуры – Федору Достоевскому, Петру Чайковскому… Ваше мнение относительно этой тенденции? Стоит ли отвечать тем же?– Отмена русской культуры за рубежом — какая-то глупость. Я уверен, что, какие бы ни были сложные, противоречивые, и даже враждебные отношения, Россия никогда не дойдет до такой глупости, как отмена чужой культуры, любой. Мы по-прежнему на семейных застольях поем украинские песни, мы абсолютно с уважением и с любовью относимся ко всему хорошему, что было сделано в культуре – американской, английской, любой. По-моему, ничего глупее нет, чем отказываться от культуры. Русская культура очень богата, отказ от нее – просто обеднение их жизни и все. Наши классики от этого никак не пострадают.– Хочется послушать про ваше личное участие в развитии русской культуры. Совсем недавно ваша супруга рассказывала, что вы готовите сериал о своем легендарном прадеде… Расскажите подробнее.– Да, есть такие планы. Но нужно понимать, что очень сложный, длительный и дорогой проект. Я рад тому, что у меня уже есть вся литературная основа для нескольких сезонов подробного биографического сериала о Толстом. Надо собирать команду и деньги.– У вас есть какое-то понимание сроков запуска сериала?– Когда в 2028 году Льву Николаевичу будет 200 лет, мне хотелось бы, чтобы весь этот сериал был уже снят и готов. Какие-то сезоны должны выходить в 2027, 2026, 2025… Я надеюсь, что, когда Толстому в 2023 году будет 195 лет, мы запустимся в производство.– Есть идеи относительно актерского состава? Возможно, вы уже знаете, кого хотели бы увидеть в главной роли – Льва Николаевича?– Актер будет не один, а много! Моя идея в том, чтобы даже до рождения писателя рассказать о родителях, откуда Толстой вообще пришел в этот мир. О его братьях, сестре, как они росли… Это будут новорожденный, маленький, подросток, юноша. Как у Толстого был замысел романа "Четыре эпохи взросления", детство, отрочество и юность — это тоже будет включено, такой своего рода оммаж. И, конечно, это также история страны, это время правления четырех императоров, Крымская война, кавказские события, а также зарубежные поездки Толстого, связь его со всеми известными людьми своего времени. Поэтому героями сериала станут также Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Достоевский, Тургенев, вплоть до Бунина, Куприна, Горького.– Ожидать ли нам, что вы появитесь в сериале в эпизодической роли?– Нет, играть эпизодическую роль я сам не планирую, но, возможно, кого-то из других Толстых я об этом попрошу. Особенно, может быть, маленького Толстого — у меня уже есть на примете кандидат.

https://ria.ru/20220518/kultura-1789224874.html

https://ria.ru/20220518/kultura-1789209018.html

https://ria.ru/20220513/shnurov-1788390329.html

https://ria.ru/20220505/literatury-1786980640.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, владимир толстой, россия, культура