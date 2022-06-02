https://ria.ru/20220602/teroborona-1792505918.html

Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство

Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство - РИА Новости, 02.06.2022

Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство

Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко в беседе с РИА Новости сообщил о желании оформить... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T05:06

2022-06-02T05:06

2022-06-02T09:13

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ХЕРСОН, 2 июн — РИА Новости. Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко в беседе с РИА Новости сообщил о желании оформить гражданство России для себя и своей семьи."На сегодняшний момент люди (жители Херсона. — Прим. ред.) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали", — сказал он.В разговоре с агентством Кузьменко обвинил украинских офицеров в том, что те обрекли необученных бойцов на смерть, прикрывая собственное отступление.По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы двигаться в сторону Херсона не станет. При этом все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня.Как заявил Кузьменко, 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам."Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20-25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах", — вспоминает он.По утверждению экс-командира тербата, он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет. Потом начался бой."По нам начала работать минометная артиллерия. После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18-20 человек", — сообщил Кузьменко, отметив, что украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.По его утверждению, своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим он не отдавал, а сам так и не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки. Таким образом, украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

https://ria.ru/20220601/grazhdanstvo-1792370436.html

https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, украина